Приложение белорусских разработчиков для женщин попало в топ самых прибыльных в мире

Разработка резидента ПВТ попала в топ-10 самых скачиваемых и прибыльных приложений и игр в 2020 г. по версии аналитиков Apptopia. Об этом «Минск-Новости» сообщили в пресс-службе Парка.

В категории «Здоровье и фитнес» приложение Flo («Женский календарь») заняло 5-е место по популярности в США и мире. За него проголосовали 32 млн пользователей, скачали приложение более 7 млн раз. Кроме того, разработка заняла 9-ю строчку среди самых прибыльных.

В этом же рейтинге самых доходных игр на рынке США 8-е место отведено социальному онлайн-казино Slotomania. Его разработчик — компания Playtika — базируется в Минске. В 2020 г. игра заработала 149 млн долларов.

Еще одна аналитическая платформа SensorTower также отвела пару мест проектам, созданным белорусскими программистами. Так, резидент ПВТ SayGames по итогам декабря 2020 г. стал 7-м в мире по количеству установок игр, а также 6-м по числу загрузок в AppStore.

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