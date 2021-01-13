Названы два лекарства, которые нельзя принимать при COVID-19

Американский медик Джошуа Шаффцин назвал два лекарства, которые нельзя принимать больным при лечении от коронавируса COVID-19, информируют РИА Новости со ссылкой на Yahoo life.

Доктор медицинских наук, работающий в детской больнице Цинциннати, не рекомендует использовать в лечении ингаляторы. Их применение нежелательно, если у пациента нет астмы, потому что при COVID-19 они скорее принесут больше вреда сердцу, чем помогут при лечении от инфекции SAR-COV-2.

По его словам, все лекарства, в состав которых входит фенилафрин, могут быть опасны при различных сердечных заболеваниях.

Данное вещество также может содержаться в большинстве назальных спреев, а их применение может вызывать закупорку мелких кровеносных сосудов, которые расположены в носу, ввиду чего может уменьшаться кровоток, что опасно для страдающих повышенным давлением.

Помимо это Джошуа Шаффцин не советует принимать при COVID-19 антидиарейные лекарства с содержанием лоперамидом. Данное вещество способно вызывать замедления в работе кишечника, что пагубно отражается на очищении организма от воспалений и бактерий. Лучше не мешать естественному процессу и просто пить больше воды, отметил эксперт.

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