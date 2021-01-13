Майк Пенс отказался применять 25-ю поправку для отстранения Трампа от власти

Вице-президент официально заявил об этом в обращении к лидерам Палаты представителей.

Вице-президент Майк Пенс официально подтвердил, что он не поддерживает применение 25-й поправки с целью отстранения Дональда Трампа от власти. Пенс написал об этом в обращении к лидерам демократов в Палате представителей. Это означает, что в ближайшее время в нижней палате Конгресса пройдет голосование по статьям импичмента против Трампа.

«В то время, когда до окончания срока президентских полномочий осталось всего восемь дней, Вы и фракция демократов требуете, чтобы правительство и я применили 25-ю поправку», – написал Пенс, обращаясь к спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси. Демократы потребовали, чтобы Майк Пенс и кабинет министров применили 25-ю поправку, чтобы объявить Трампа недееспособным и отстранить его от власти. В соответствии с Конституцией, в этом случае Пенс был бы назначен исполняющим обязанности президента до 20 января, когда состоится инаугурация избранного президента Джо Байдена.

«Я не думаю, что это… отвечает интересам нашей нации или соответствует нашей Конституции», – заявил Пенс. В Палате представителей началось голосование о принятии резолюции, призывающей Пенса инициировать процесс применения 25-й поправки. В случае отказа вице-президента подчиниться резолюции, конгрессмены собираются проголосовать за объявление импичмента Трампу.

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