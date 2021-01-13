L’Oreal представила устройство для создания индивидуальных оттенков помады

Компания L’Oreal в рамках технологической выставки CES 2021 представила устройство под названием Rouge Sur Mesure, предназначенное для создания уникальных оттенков помады.

В устройстве, которое будет продаваться под брендом Yves Saint Laurent, используются три картриджа, заполненные “чернилами” из красных, телесных, оранжевых и розовых линеек помад. При помощи специального приложения пользователь сможет подобрать цвет, подходящий под одежду, или же скопировать оттенок чужой помады (для этого необходимо загрузить фотографию в систему). Регулировать получившийся цвет можно с помощью цветового круга, который позволяет сделать тон более или менее насыщенным. Наконец, алгоритм может самостоятельно предложить цвет помады с учетом тона одежды и волос, пишет N+1.

Когда выбор цвета сделан, владельцу устройства остается нажать на кнопку создания помады, после чего Rouge Sur Mesure выдаст порцию помады этого оттенка. Для ее нанесения предлагается использовать специальную кисточку из комплекта поставки.

В компании планируют начать продажи Rouge Sur Mesure весной этого года. Сейчас гаджет доступен для предзаказа на сайте Yves Saint Laurent по цене 299 долларов. В L’Oreal также планируют разработать аналогичные дозаторы для других продуктов, включая тональный крем.

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