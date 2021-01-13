Коронавирус в Беларуси и в мире: статистика

На 13 января за сутки в Республике Беларусь зарегистрированы 1972 пациента с COVID-19, выписан 2281 пациент, сообщает Министерство здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси было зарегистрировано 217696 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 200132 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1544 человека с выявленной коронавирусной инфекцией, за сутки прибавилось 9.

За минувшие сутки выполнено 22512 тестов, всего в стране проведено 4166539 тестов на COVID-19.

По данным университета Джонса Хопкинса (США), в мире сейчас 91717877 заболевших COVID-19, умерли с этой инфекцией 1965030 человек.

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