«Дакар-2021». МАЗ на десятом этапе показал четвертое время

Экипаж команды «МАЗ-СПОРТавто» под управлением Алексея Вишневского показал четвертое время на десятом этапе ралли-рейда «Дакар-2021». Заезд прошел без инцидентов, белорусы ехали аккуратно и лишь немного уступили лидерам, сообщает Instagram Минского автозавода.

На этом этапе гонщики добрались до оазиса Аль-Ула на северо-западе Саудовской Аравии. Маршрут оказался скоростным, но пыльным: сложно было кого-то обогнать в условиях плохой видимости.

«Сегодня был скоростной пыльный участок. Мы стартовали не с лучшей позиции. В принципе, как стартовали, так «паровозиком» друг за другом и доехали до финиша. В пыли было почти невозможно кого-то обогнать, хотя Мартина ван ден Бринка в начале спецучастка все же обошли. Никаких проблем не возникло», – рассказал Алексей Вишневский.

Белорусский МАЗ показал четвертое время – 3 часа 16 минут. Победителем вновь стал чех Мартин Мацик, а следом финишировали два камазовских экипажа. Нашему экипажу до лучшего результата не хватило около 3 минут. В турнирной таблице он занимает шестое место с отставанием в 2 часа 16 минут от лидера гонки – россиянина Дмитрия Сотникова.

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