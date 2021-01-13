Что произошло с белорусской минималкой в пандемию. Сравнение с 56-ю странами

Несмотря на рублевый рост за год, в долларовом эквиваленте белорусская минимальная зарплата уменьшилась. В начале 2020 года она составляла 156 долларов, а вначале 2021 года – 134 доллара.

Команда Picodi.com проверила, как изменилась минимальная зарплата в 2021 году в нескольких десятках стран мира и хватит ли этих денег, чтобы удовлетворить минимальные потребности и поделилась своим исследованием с Thinktanks.by.

Пандемия не остановила рост зарплат

В исследовании участвовало 56 стран, в которых существует установленная правительством минимальная заработная плата. В некоторых странах минимальная оплата труда не подлежит налогообложению (Филиппины, Гонконг). Однако в большинстве стран разница между «чистой» и «грязной» зарплатами составляет от пары до нескольких десятков процентов. Поэтому в исследовании мы рассматривали суммы нетто, т.е. те деньги, которые работник реально получает на руки.

Треть исследуемых стран не решилась повышать минимальную оплату труда с января 2021 года. Среди них Армения, Азербайджан, Эстония и США, где федеральная ставка не менялась с 2009 года.

Самый большой рост «минималки» аналитики Picodi.com зафиксировали в Украине (27% по сравнению с прошлым годом). Однако в пересчёте на доллары зарплата в этой стране остаётся одной из самых низких (171 $).

Беларусь относится к тем странам, где пандемия не остановила рост минимальной оплаты труда. С 1 января 2021 года «чистая» минимальная зарплата выросла на 6,7% в сравнении с прошлым годом (344 р. против 322 рублей). Но в долларовом эквиваленте минималка уменьшилась: 156 $ в 2020 году и 134 $ в 2021 г. В Германии минимальная зарплата выросла на 1,5%, в Польше 9,8%, а в России на 5,5%.

Второй год подряд Казахстан занимает последнюю строчку в нашем рейтинге. Хоть минимальная оплата труда в этой стране не изменилась, но из-за повышения страховых взносов «чистая» зарплата уменьшилась с прошлого года.

Продукты подорожали

Для исследования исследователи сформировали условную продовольственную корзину и сопоставили стоимость продуктов с минимальной заработной платой. Корзина состоит из таких продуктов как: хлеб, молоко, яйца, рис, сыр, мясо, фрукты и овощи. Хоть список этот очень скудный, но содержащиеся в нём продукты (в указанных количествах) способны удовлетворить минимальную потребность в питательных веществах среднестатистического взрослого человека.

Молоко (10 литров) — 17,10 р.

Хлеб (10 буханок) — 13,40 р.

Рис (1,5 кг) — 3,36 р.

Яйца (20 шт.) — 4,98 р.

Сыр (1 кг) — 14,50 р.

Мясо (6 кг) — 68,28 р.

Фрукты (6 кг) — 20,92 р.

Овощи (8 кг) — 15,79 р.

Стоимость такой продуктовой корзины на начало 2021 года составляет 158,60 BYN, что на 12,06% больше, чем год назад.

Сформированная нами продуктовая корзина составляет 46,1% от минимальной оплаты труда после уплаты налогов. В прошлом году это соотношение равнялось 43,9%. Получается, что в Беларуси рост цен опередил рост минимальной зарплаты.

Где можно прожить на минимальную оплату труда?

У каждой семьи свои пищевые привычки. Тем не менее мы сравнили стоимость одних и тех же продуктов в разных странах и проверили, какой процент от официального минимального дохода пойдёт на покрытие базовой продуктовой корзины.

Как и в прошлом году, самое выгодное соотношение цен продукты к минимальной оплате труда отмечено в Англии, Ирландии и Австралии. В этих странах продуктовая корзина составляет от 7 до 7,6% от местной минимальной оплаты труда.

В этом рейтинге Беларусь с результатом 46,1% занимает 47 место среди 56 стран. Позади Беларуси расположились среди прочих Армения, Молдова, Казахстан.

В таких странах как Узбекистан и Нигерия официальная минимальная оплата труда не позволяет купить самый скромный набор продуктов.

Методология и источники

В данном исследовании мы сравнивали ставки минимальной оплаты труда, актуальные на январь 2021 года, со ставками на январь 2020 г. Данные взяты с официальных страниц правительств либо соответствующих министерств. Мы не учитывали страны, в которых размер заработной платы определяется профсоюзами и в которых нет общенациональной минимальной зарплаты. Для стран, где правительство устанавливает дифференцированную минимальную заработную плату для отдельных административных единиц (Вьетнам, Канада, Таиланд, Филиппины), мы рассчитали и использовали среднее арифметическое. Сумма после уплаты налогов была получена с помощью местных налоговых калькуляторов.

Использованный в исследовании набор продуктов является условным, созданным исключительно для статистических целей. Указанные объёмы были рассчитаны на основе рекомендаций некоторых министерств здравоохранения касательно минимальных норм потребления продуктов питания. Цены продуктов, использованные в этом исследовании, взяты с сайта numbeo.com, где собираются тысячами пользователей со всего мира.

Для конвертации валют использовался средний курс Google Finance за четвёртый квартал 2020 г.

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