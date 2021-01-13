Алексей Навальный вернется в Россию 17 января

Оппозиционный российский политик Алексей Навальный рассказал в инстаграме, что купил билет на самолет в Москву и уже 17 января вернется на родину.

«Вопрос “возвращаться или нет” передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в нее в реанимационной коробке, по одной причине: меня пытались убить», — сказал Навальный.

Политик отметил, что против него фабрикуют уголовные дела, но «что они там делают мне не очень интересно. Россия — моя страна, Москва — мой город, я по ним скучаю».

20 августа Алексей Навальный потерял сознание на борту самолета, на котором возвращался из Томска в Москву. Воздушное судно посадили в Омске, где политика поместили в реанимацию. Российские врачи утверждают, что не нашли в его организме следов отравления. 22 августа Навального доставили в берлинскую клинику «Шарите». Немецкие специалисты заявили, что его отравили ядом из семейства «Новичок». Следы «Новичка» также нашли на бутылке, которую соратники оппозиционера забрали из номера гостиницы в Томске, где жил Навальный.

В Кремле отвергают обвинения в причастности Москвы к отравлению Навального и отмечают, что с «Новичком» работали более чем в 20 странах Запада. В России до сих пор не завели уголовное дело в связи с произошедшим.

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