Тихановская выступит на съезде немецкой правящей партии “Христианско-демократический союз” (ХДС)

Светлана Тихановская, претендент на пост президента Беларуси, выступит на съезде немецкой правящей партии “Христианско-демократический союз” (ХДС), сообщает ее пресс-служба.

Съезд пройдет в онлайн-формате 16 января. Вместе со Светланой Тихановской на нем выступят канцлер Германии Ангела Меркель, канцлер Австрии Себастьян Курц, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской народной партии Дональд Туск и председатель баварской партии ХСС Маркус Зёдер.

Германия поддержала белорусский народ в его стремлении к демократическим переменам, начала оказывать помощь отчисленным студентам и уволенным преподавателям. Немецкие депутаты взяли шефство над белорусскими политзаключенными, а дипломаты поддерживали протестующих на акциях в Беларуси.

Христианско-демократический союз Германии – политическая партия, основанная 26 июня 1945 года. Во внешней политике придерживается принципа принадлежности ФРГ к западному альянсу НАТО. “Прочный мир на планете должен быть достигнут благодаря интенсивному диалогу между Востоком и Западом и активной помощи развивающимся странам в рамках диалога между Севером и Югом”, – декларируется в официальных документах ХДС. Особое внимание партия уделяет сокращению вооружений и европейской интеграции в экономическом и политическом плане. Этические основы христианства, идея социального рыночного хозяйства и прочная укорененность Германии в западной системе составляют основу программы ХДС.

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