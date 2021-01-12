Тихановская провела переговоры с итальянским Комитетом за демократию в Беларуси

Светлана Тихановская, претендент на пост президента Беларуси, провела переговоры с итальянским Комитетом за демократию в Беларуси. В него входят итальянские парламентарии, представители итальянских профсоюзов и местной диаспоры.

Во время переговоров обсуждались возможное выступление Светланы Тихановской в Европарламенте и ее визит в Италию. Было решено, что Комитет поможет с организацией визита на высшем уровне.

Завтра в итальянском парламенте обсудят возможность созыва слушания по Беларуси. Собеседники заявили, что для Италии важная и болезненная тема – нечеловеческое отношение к заболевшим COVID-19 в Беларуси и то, что в камеры к политзаключенным специально подсаживают зараженных, которым не оказывается помощь. Комитет готов поднимать эту тему и всячески усиливать солидарность с белорусами во всем мире. Также Комитет высказал готовность помогать белорусским независимым профсоюзам.

Светлана Тихановская призвала Италию к более решительным действиям по санкциям, а также более скоординированной позиции Италии и ЕС с новой администрацией США по белорусскому вопросу.

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