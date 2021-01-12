Samsung показала домашнего робота, способного налить владельцу бокал вина (Видео)

В рамках выставки электроники CES 2021 южнокорейская компания Samsung показала домашних роботов Handy и Care, которые призваны помогать владельцам в решении ряда повседневных задач. Небольшой видеоролик, демонстрирующий возможности роботов, был опубликован на YouTube.

Робот Handy оснащен системой распознавания предметов и манипулятором, который позволяет взаимодействовать с окружающими предметами. Например, робот может загрузить посудомоечную машину, накрыть на стол, убрать мусор или даже наполнить бокал вина для хозяина дома. Робот распознает объекты с помощью камеры и алгоритмов машинного обучения, определяя, с какой силой брать те или иные предметы, чтобы не повредить их.

Что же касается робота Care, то его в Samsung его называют интеллектуальным помощником. В процессе работы Care изучает график и привычки владельца. Он может напомнить о запланированной видеоконференции или посоветовать сделать перерыв в работе. Care оснащен дисплеем и может передвигаться по дому вслед за владельцем.

Помимо этого, Samsung также представила робота Jetbot 90 AI+, который предназначен для интеллектуальной уборки дома, но также может следить за домашними питомцами и играть с ними. Робот оснащен системой распознавания предметов, которая позволяет избегать препятствий. Технологии искусственного интеллекта компании Intel позволяют JetBot 90 AI+ строить трехмерную карту помещения. После уборки робопылесос самостоятельно загружает мусор в специальный мешок на зарядной станции.

Сроки начала продаж и стоимость новых домашних роботов в компании пока не раскрывают.

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