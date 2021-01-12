С горячим чаем и кашей. Где искупаться в Минске на Крещение

Для крещенских купаний в столице оборудуют три площадки, сообщает Мингорисполком.

Окунуться в ледяную воду горожане смогут в районе спасательных станций:

«Комсомольское озеро», ул. Прогрессивная 29а;

«Дрозды», ул. Веснинка, 2а;

«Цнянская» в районе ул. Лучайской, 5.

На всех точках, начиная с 18 января, будут организованы пункты обогрева с чаем, полевая кухня и выездная торговля. Круглосуточно будут дежурить врачи и милиция.

Сейчас на всех спасательных станциях продолжается монтаж купелей с лестницами. Под их размер будет вырезана прорубь, затем конструкция погрузится в воду, чтобы людям было удобно спускаться.

Окунуться можно будет уже вечером 18 января, начиная с 18.00, и до 20 января.

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