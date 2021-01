Правядзенне чэмпіянату свету па хакеі ў Беларусі амаральна — кіраўнік МЗС Латвіі

Амаральным назваў правядзенне матчаў чэмпіянату свету па хакеі-2021 у Мінску на фоне рэпрэсій супраць мірных грамадзян кіраўнік знешнепалітычнага ведамства Латвіі Эдгарс Рынкевічс, перадае Еўрарадыё.

Латвія разам з Беларуссю павінны прыняць матчы ЧС-2021 у траўні-чэрвені. Аднак на фоне паслявыбарчага гвалту, які беларуская ўлада зладзіла ў дачыненні да мірных дэманстрантаў, паўстала пытанне аб немагчымасці правядзення матчаў чэмпіянату ў Мінску і пераносе іх у іншую краіну. Канчатковае рашэнне Міжнародная федэрацыя хакея (IIHF) павінна прыняць у канцы студзеня. Напярэдадні кіраўнік Федэрацыі Рэнэ Фазель прыляцеў у Мінск, каб абмеркаваць сітуацыю з Аляксандрам Лукашэнкам.

“Пацвярджаю пазіцыю Латвіі аб тым, што правядзенне чэмпіянату свету па хакеі ў Мінску зусім непрымальна, рэпрэсіі супраць мірных дэманстрантаў, у тым ліку спартсменаў, робяць такое мерапрыемства амаральным і супярэчным прынцыпам спартыўных паводзінаў”, — напісаў у Twitter па выніках сустрэчы Фазеля з Лукашэнкам кіраўнік МЗС Латвіі.

Па словах Рынкевічса, Латвія чакае канчатковага рашэння Міжнароднай федэрацыі хакея.

I reiterate position of Latvia that organising World Ice Hockey Championship in #Minsk is completely unacceptable, repressions against peaceful demonstrators, including athletes, makes such event immoral & contrary to the principles of sportsmanship. We await @IIHFHockey decision https://t.co/LmutonNgRW

— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) January 11, 2021