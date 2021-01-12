Посол Украины в Беларуси: взаимный товарооборот упал не из-за ухудшения политических отношений

За 10 месяцев 2020 года товарооборот Украины и Беларуси упал на 23,5%, сообщил украинский посол в Минске Игорь Кизим.

“За первое полугодие у нас уменьшение товарооборота произошло на 23%. Это наша статистика. Если взять за 9–10 месяцев – 23,5%”, – сказал Кизим на онлайн-дискуссии, организованной Советом внешней политики “Украинская призма” 12 января.

По его словам, первой причиной спада торгово-экономических отношений между обеими странами стала именно пандемия Covid-19, а не внутренняя ситуация, в которой находится Беларусь и из-за которой официальные отношения Киева и Минска на высоком и высшем политическом уровне были приостановлены.

“Что касается экономической дипломатии – как таковая, в моем понимании, она не останавливалась. Очевидно, что она имела влияние немного на ее замедление. Но в целом контакты продолжались”, – добавил Кизим.

Посол отметил, что ситуация в отношениях между лидерами стран не может не иметь негативного влияния на товарооборот, что вместе с пандемией Covid-19 помешало провести главные экономические мероприятия в этом году, а именно третий форум регионов, который планировался на октябрь в городе Гродно. Также был отменен официальный визит президента Украины в Беларусь.

В то же время Кизим высказал мнение, что в 2020 году товарооборот между Украиной и Беларусью в целом может составить $ 4–4,5 млрд.

“Как по мне, с точки зрения наших отношений в условиях коронавируса это является не совсем проигрышным вариантом”, – сказал он.

Дипломат указал, что негативные последствия для Украины может иметь введение экономических санкций против Беларуси со стороны ЕС, а также возможный пакет санкций США.

“Если это произойдет, то очевидно, что это повлияет негативно на развитие наших отношений также. Эти санкции, которые вводятся против субъектов предпринимательской деятельности или даже против лиц, так или иначе негативно повлияют на отношение наших структур к тем белорусским лицам или структурам”, – пояснил он.

Кизим отметил, что это будет сдерживать украинских чиновников и бизнесменов от контактов, поскольку есть возможность самому попасть под санкции США.

Кроме того, посол предположил, что в нынешнем году третий форум регионов между Беларусью и Украиной, скорее всего, также не состоится. По его словам, замысел форума был таков, чтобы он проходил под эгидой двух президентов, но пока президент Украины Владимир Зеленский и президент Беларуси Александр Лукашенко находятся при власти, такая встреча вряд ли произойдет.

“Должен кто-то из них уйти. Что-то мне подсказывает, что раньше уйдет Лукашенко. Но все равно это вопрос, который будет очень принципиальным для этого форума, потому что без их присутствия это мероприятие теряет определенный смысл”, – добавил он.

Срочные новости читайте в нашем телеграм-канале.