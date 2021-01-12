Отпуск для самоизоляции и больничный без похода к врачу. В Беларуси ввели изменения из-за COVID-19

Нанимателям разрешили отправлять работников в оплачиваемые отпуска для самоизоляции и отпускать на больничный без обращения к врачу. Эти новшества предусмотрены мерами поддержки экономики из-за неблагоприятной эпидситуации. Чиновники также продлили разрешение на доставку безрецептурных лекарств, действие которого истекло еще в июле прошлого года. Некоторые из этих новшеств предлагали чиновникам ввести или продлить еще летом 2020-го, пишет TUT.BY.



Отпуска для самоизоляции

Нанимателям разрешили предоставлять отпуск работникам для их самоизоляции. Но есть условие: в документе прописано, что место самоизоляции определяет наниматель. Такой отпуск оплачивается – не ниже установленной тарифной ставки, оклада, если в коллективном договоре или соглашении не прописан другой вариант. К слову, локальным документом на предприятии не могут быть предусмотрены выплаты ниже, чем установленная минимальная планка законодательством по труду. То есть в колдоговоре может быть прописана более высокая сумма, чем установленный законами минимум, но никак не ниже.

При этом продолжительность такого отпуска должны определять по соглашению сторон.

Оплачиваемый больничный до трех дней без похода к врачу

Нанимателям также разрешили отпускать работников из-за болезненного состояния на больничные до трех дней без похода к врачам, то есть без оформления листка нетрудоспособности. Проще говоря, теперь можно отлежаться дома и не идти в поликлинику за больничным. Но воспользоваться такой возможностью можно только три дня суммарно, пока действует указ. То есть можно взять такой больничный, к примеру, три раза по одному дню или за раз три дня.

В частных компаниях такие больничные могут оплачиваться. В документе прописано, что «сохранение среднего заработка за период освобождения от работы может быть предусмотрено коллективным договором, иным локальным правовым актом организации». Исключение – бюджетные организации.

Правительству ранее предлагали ввести оплачиваемый больничный до 5 дней без похода к врачу.

Простои могут быть бессрочными

Нанимателям также позволили объявлять простой из-за неблагоприятной эпидситуации без ограничения общей продолжительности в течение календарного года. В обычной ситуации, не связанной с эпидситуацией, простой не может быть больше 6 месяцев в году.

При простое больше 6 месяцев в году работник может просить досрочное расторжение контракта или трудового договора.



Безрецептурные лекарства снова смогут доставлять на дом

Чиновники также продлили действие разрешения на доставку безрецептурных лекарств. Напомним, в апреле прошлого года в Беларуси приняли первый пакет мер по поддержке экономики и соцсферы. Среди прочего такое: компаниям, у которых есть лицензия на фармацевтическую деятельность по розничной торговле лекарствами, разрешили торговать ими вне торговых объектов. С 1 июля прошлого года закончилось действие этого разрешения. А теперь его продлили до 1 июля 2021 года.

Уточним, что некоторые из принятых мер поддержки в пандемию (к примеру, больничный на несколько дней без похода к врачу) предлагали чиновникам ввести еще в конце июля. Ранее правительство среди прочего также предлагало Александру Лукашенко повысить размер пособия по безработице для тех, кто потеряет работу при первой волне коронавируса, однако это так и не было сделано.



Срочные новости читайте в нашем телеграм-канале.

Поделиться ссылкой:



