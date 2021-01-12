Отмена роуминга между Беларусью и Россией снова откладывается

Однако до конца 2021 года для абонентов двух стран будут действовать сниженные тарифы.

Беларусь и Россия ведут диалог об отмене данной услуги уже несколько лет. Согласно дорожной карте, которую стороны приняли еще в конце 2019-го, оплату за входящие вызовы в роуминге между союзными странами должны были отменить не позднее сентября прошлого года. Вместо этого мобильные операторы предложили лишь снижение тарифов. Тестовый период системы новой тарификации на услуги связи в роуминге начал действовать с 1 ноября 2020-го и продлится до 31 декабря нынешнего года. Стоимость звонков, смс и интернет-трафика теперь составляет 1,5 цента вместо 30.

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