Олег Гайдукевич: «Мы будем спорить, но мы белорусы, и нам жить в этой стране…»

«Народная Воля» решила взять интервью у депутата Палаты представителей и председателя Либерально-демократической партии Беларуси Олега Гайдукевича неслучайно. Его недавнее выступление по белорусскому телевидению вызвало немало вопросов. Некоторые из них мы и адресовали активному политику.

– Накануне Нового года в эфире телеканала «Беларусь 1» вы сказали, что в стране была попытка государственного переворота, и она провалилась. А можно с вами не согласиться и заявить, что в Беларуси все же произошел государственный переворот…

– Что вы имеете в виду?

– Говоря о государственном перевороте, я имею в виду то, что власть – от вертикали низшего уровня до самого высокого, при содействии спецслужб и оказании массированного давления на членов избирательных комиссий – грубейшим образом сфальсифицировала результаты голосования на президентских выборах. Это и является самым настоящим переворотом, налицо узурпация власти. Неслучайно ни одна европейская страна, а также США, Канада, ряд других государств не признают Лукашенко легитимным президентом…

– Давайте говорить правду: судьба страны на улице решаться не должна. Не бывает хорошей улицы: ни одна страна постсоветского пространства, прошедшая улицу, не сдвинулась ни на метр вперед, не стала демократичнее, свободнее, люди в этих странах лучше жить не стали, а только хуже. Не бывает мирных улиц – это всегда кровь и насилие. Если в стране власть меняется через улицу, она всегда будет ходить по кругу, если можно одним, через год это сделают другие.

При этом я всегда говорил и буду говорить, что не бывает страны с одним мнением, и я всегда повторял и буду повторять, что всех людей с альтернативным мнением мы должны включить в легальный политический процесс, для это этого необходимо внести изменения в избирательное законодательство, перейти на проведение выборов по пропорционально-мажоритарной системе.

Неужели мы не помним, как некоторые политики до выборов говорили о том, что выборы их не интересуют и судьбу страны будем решать на улице. Это низко и подло звать людей на улицы, а самому сидеть в теплой заграничной гостинице. Самые плохие выборы лучше самой хорошей улицы – я всегда этого говорил.

Что касается признания или непризнания, то всё это геополитика, ни одну страну не интересуют ни наши выборы, ни забота о демократии, ни свобода в Беларуси, это сказки. Все думают лишь о себе, зачем иллюзии? Не переживает ни Польша, ни Литва, ни любая другая страна о том, как прошли здесь выборы, они думают лишь о собственных геополитических интересах. И международные отношения выстраиваются исключительно из своих интересов. Беларусь критикуют за строительство БелАЭС, а польская сторона заявила, что построит свою, но Польшу за это не критикуют. И так во всем.

– Если вы считаете, что победила не Тихановская, а более 80 процентов голосов набрал Лукашенко, то скажите мне, пожалуйста, почему в Минске да и практически во всех других городах после подсчета голосов на дверях подавляющего большинства избирательных участков не были вывешены итоговые протоколы? Ведь если следовать букве закона, то одно это нарушение является основанием для того, чтобы выборы были признаны недействительными, а значит, необходимо срочно назначать новые и проводить их с соблюдением демократических процедур…

– Я всегда был сторонником изменений в избирательное законодательство.

Что касается прошедшей кампании, то я убежден, что если бы после выборов в 2015 году власть прислушалась к ЛДП, а мы выступали всегда за проведение выборов по партийным спискам, то не было бы таких сложных выборов в 2020 году. Надо развивать свое политическое поле самостоятельно.

По поводу Тихановской не соглашусь с вами – она не выиграла выборы, и сегодня это обычный экс-кандидат в президенты, поэтому странно и смешно, что она, а тем более какие-то бывшие чиновники, какие-то координационные советы и национальные комитеты присваивают себе право говорить от имени народа.

Это не имеет никаких перспектив, и в стране будут изменения, но те политики, кто сидит в Литве, Польше, получая заработную плату в 1200 евро, (а если тебе платит какая-то страна, то ты будешь отстаивать ее интересы, а не интересы Беларуси), – никто из них к власти не придет, народу это не нужно. Не будет их у власти, и не будет решаться судьба страны за пределами Беларуси. Но я согласен с тем, что перемены нужны, и реформы нужны, и все это я буду отстаивать.

– Согласитесь, сотни тысяч людей вышли на улицы не для того, чтобы устроить государственный переворот, насильственно, как вы говорите, свергнуть власть, а для того, чтобы восстановить справедливость, вернуть избирателям украденные голоса, отстоять демократию, потребовать законного наказания тех, кто пошел на уголовное преступление, организовав, считай, в масштабе всей страны подлог при подсчете голосов…

– Я никогда никого не обобщал, люди, которые вышли, – все очень разные, разных политических взглядов, и никто не имеет права говорить от их имени. Мы все белорусы. Надо уметь слушать друг друга и слышать. Всех людей, которые хотят перемен, надо включить в легальный политический процесс. Но если призываешь жечь покрышки, перекрывать улицы, организовывать забастовки, хочешь санкций для своей страны, то ты не борешься за перемены, а хочешь разрушить собственное государство. Если ты хочешь остановить предприятие – это нищета и рост преступности. Покажите мне хоть одну нищую демократичную страну, каких перемен таким способом можно добиться? Ничего на улице решить нельзя.

– В телеинтервью вы сказали, что внешнее влияние на Беларусь не просто не прошло, а будет усиливаться. Разумные люди понимают, что никто нам ни с Запада, ни с Востока не угрожает. Образ некоего фантомного врага искусственно раскручивает Лукашенко при поддержке таких, как вы, господин Гайдукевич, с одной целью – чтобы отвлечь внимание общественности от беспрецедентной фальсификации результатов выборов и от того, что их нужно провести по-новому, а также от того, что стране нужна новая Конституция с другими полномочиями президента…

– Разумные люди понимают еще одну вещь: геополитика определяет внешнюю политику, и все это мы видели на примере других стран. Видели в Украине, Киргизии, на Ближнем Востоке. О чем вы? Международные институты превратились в инструмент геополитики. Мы должны жестко отстаивать свои национальные интересы, для этого после этих выборов для меня очевидно, что надо принять закон об иностранных агентах, сделать так, чтобы политическая деятельность никоим образом не могла поддерживаться извне. Забыли, как наши политики получают гранты и финансовую помощь из-за рубежа годами, отстаивая интересы исключительно тех стран, которые эту помощь дают? Да не надо нигде искать врагов, свое государство мы можем разрушить только сами, и это в действительности так. Надо заниматься экономикой, улучшать жизнь людей, развивая свое государство.

Германия думает о немцах, Польша – о поляках, а о Беларуси – только белорусы. И еще: многие внешнеполитические действия последних лет направлены на борьбу Запада с Россией и попытки втянуть в это нашу страну, как втянули туда Украину, а сегодня забыли о ней, как втянули туда Прибалтику и также о ней забыли.

– «Пришло время собирать камни», – заметили вы, выступая по телевидению. А может, вам как депутату Палаты представителей, лидеру партии проявить инициативу и развернуть в парламенте кампанию за скорейшее назначение даты новых, по настоящему демократических, президентских выборов? Ведь самую высокую должность в стране должен занимать не узурпатор, а законно избранный президент…

– Выборы – это возможность влиять на то, какой будет наша Беларусь. Я – политик, лидер Либерально-демократической партии, более того, для меня страна важнее, чем мои политические амбиции, но при этом ранее я говорил, что после выборов, после 9 августа, начнется борьба за будущее страны, и я приму в ней самое активное участие.

Я сделаю всё, чтобы Беларусь развивалась эволюционно, без потрясений. Надо проводить следующие президентские выборы тогда, когда мы будем уверены, что, кто бы ни стал Президентом Республики Беларусь, он не сможет сделать так, чтобы наша страна начинала сначала, не сможет поменять геополитический курс, не сможет разрушить все, что мы создали. Хватит ходить по кругу. Для этого, я убежден, мы должны изменить Конституцию страны, перераспределить полномочия.

Следующим шагом должны быть изменения в избирательном законодательстве, переход на выборы по пропорционально-мажоритарной системе, мы должны развивать собственное политическое поле. И самое главное – будущее нашей страны будем решать только мы, белорусы, а не те, кто получает зарубежные гранты, кто сидит в уютной польской гостинице, подставляя людей под дубинки, а сам ждет, что он потом приедет и будет чем-то управлять. Этого не будет! И как лидер Либерально-демократической партии я сделаю всё возможное для консолидации людей, понимая, что все мы разные, мы будем спорить, но мы белорусы, и нам жить в этой стране. Альтернативы этому нет.

От редакции

Олег Гайдукевич дал интервью «Народной Воле» еще накануне Рождества и выходных. Чтобы не терять времени и следуя принципу плюрализма, мы решили ознакомить с его высказываниями известного экономиста-промышленника и бывшего парламентария Василия Шлындикова еще до появления интервью в печати. А поэтому эти два материала оказались рядом в сегодняшнем номере газеты.

Публикация – из № 2 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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