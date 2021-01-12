Областной суд оставил за «Медиа-Полесьем» штраф в 6750 рублей за статью о Тихановской

Жалобу ООО «МП компани», которому принадлежит сетевое СМИ Мedia-Polesye.by, областной суд оставил без удовлетворения.

Предыстория такова: на публикацию «Учитель Тихановской: «Это она за мужем, как за декабристом пошла. Не только характер, но и любовь свою проявила» пожаловалась учитель Микашевичской школы, где училась Светлана Тихановская, Инна Кухарева. Ошибочно цитата была вложена в уста этого учителя, хотя фразу произнес другой педагог. Редакция исправилась и принесла извинения.

Суд Лунинецкого района многократно возвращал в милицию материалы административного дела, указывая на отсутствие доказательств вины сайта и множественные ошибки. В итоге было вынесено оправдательное постановление в пользу «Медиа-Полесья».

Но лунинецкая милиция обжаловала постановление. Из Бреста дело вернули на рассмотрение другому судье.

При повторном рассмотрении судья Михаил Денисович наказал редакцию штрафом в 250 базовых величин.

В жалобе «Медиа-Полесья» в суд высшей инстанции указано на отсутствие состава административного правонарушения и наличие многочисленных процессуальных нарушений по делу: ненадлежащее извещение о необходимости явки в милицию, на составление протоколов об административном правонарушении в отсутствие представителей редакции, на внесение исправлений в протокол не уполномоченным должностным лицом и другие. Все это не учтено. Штраф в 6750 рублей остается в силе.

Главный редактор «Медиа-Полесья» Светлана Гарда подытоживает:

– Я верю, что придет время, когда наша землячка Светлана Тихановская сможет приехать на родину, в Микашевичи. И в родную школу. И уж эта история о сравнении ее с декабристкой точно не останется похороненной… И мы еще не раз веремся к разговору о чести и достоинстве, оцененных в 6750 рублей в пользу государства.

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