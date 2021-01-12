“Не нужно жертвовать собой. Режиму вообще безразличны люди”: Тихановская призвала Игоря Лосика остановить голодовку

Светлана Тихановская, претендент на пост президента Беларуси, и жена политзаключенного блогера Игоря Лосика Дарья в эфире «Свабоды» поговорили о том, что чувствуют те, чьи близкие стали узниками совести. Светлана призвала Игоря остановить голодовку:

«Не нужно жертвовать собой. Режиму вообще безразличны люди. Мы видим, что он не хочет отступать от своей жестокости. И я бы хотела, чтобы Игорь подумал о семье, ведь он нужен жене, дочке и родителям. Может, Игорю психологически тяжело отступиться от принципов. Но он должен знать, что никто никогда не подумает, будто он предал какие-то убеждения. Это просто забота о семье».

Также Светлана поделилась тем, почему, будучи родственником политзаключенного, очень важно находить силы заботиться и о себе: «Самое важное – пережить и выстоять. Изначально ты не знаешь, как это все преодолеть. Но кроме тебя у мужа сейчас никого нет. Жене, которая стоит горой за семью, которая всё делает, чтобы облегчить пребывание мужа в тюрьме и вытащить его поскорее, важно заботиться и о себе. Чтобы было легче и ему, и вашим детям».

Ранее Дарья Лосик призывала всех неравнодушных белорусов помочь ей убедить мужа прекратить голодовку. «Единственное, о чем я хочу попросить – чтобы как можно больше людей писали Игорю с просьбой прекратить голодовку. Моей дочке нужен отец, а мне – муж. Я пытаюсь его убеждать, но у него такой характер – пока он сам не поймет, что это не работает – не остановится. А сколько он готов пройти, я не знаю. И мне страшно», – сказала она в своем обращении.

Игорь Лосик находится за решеткой с 25 июня, голодает уже 29 дней. Своей голодовкой он протестует против новых обвинений: в подготовке к участию в массовых беспорядках. Его жена Дарья также начинала голодать вместе с ним, но затем прекратила голодовку.

Написать Игорю Лосику можно по адресу: Следственная тюрьма № 8, 222163, г. Жодино, ул. Советская, 22А.

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