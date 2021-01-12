Василий Шлындиков: “Не надо заниматься демагогией, господин Гайдукевич!”

Олег Гайдукевич дал интервью «Народной Воле» еще накануне Рождества и выходных. Чтобы не терять времени и следуя принципу плюрализма, мы решили ознакомить с его высказываниями известного экономиста-промышленника и бывшего парламентария Василия Шлындикова еще до появления интервью в печати. А поэтому эти два материала оказались рядом в сегодняшнем номере газеты.

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Олег Гайдукевич, по моему убеждению, талантливый демагог и, без сомнения, занимает вторую позицию в стране по этому качеству среди всех белорусских политиков.

Он, заметьте, умеет ярко перекрашивать черное в белое и наоборот, уходя от ответов на главные, принципиальные вопросы.

Вот он говорит правильные слова об изменении избирательного законодательства, о необходимости проведения выборов по партийным спискам, о том, что мы все белорусы и нам надо уметь слушать друг друга и слышать, что нам надо заниматься экономикой и улучшать жизнь людей. И ни слова о том, а как так получилось, что страна в долгах как в шелках! И уже 10 лет не растет экономика. Тот, которого так рьяно защищает Гайдукевич, давным-давно обещал среднюю зарплату в 1000 долларов, а где она? Подавляющее большинство предприятий убыточны, не сводят концы с концами, влачат жалкое существование за счет госдотаций, считай, за счет денег налогоплательщиков. И сколько это может длиться? До полного коллапса?

Господин Гайдукевич убеждает нас, что надо проводить следующие президентские выборы тогда, когда «мы» будем уверены, что следующий президент не сможет разрушить всё, что мы создали. Вопрос только в том, кто эти «мы»? И почему эти «мы» (а не народ на честных и свободных выборах), должны определять, кто должен стать президентом? Белорусы сказали свое веское слово 9 августа, но что последовало? Страшные репрессии, издевательство над законом. Цивилизованный мир содрогается от преступлений, совершаемых по указке властей. Сколько же может литься кровь на нашей многострадальной земле?

В интервью «Народной Воле» О.Гайдукевич говорит об изменении Конституции и распределении полномочий – не говорит только, когда все это будет. Если этот вопрос будет решаться не на общенациональном референдуме, а, как кое-кто считает, на так называемом Всебелорусском народном собрании или каким-то другим образом, то это окончательно загонит страну в тупик. Те же 2700 человек, которые соберутся в зале Дворца Независимости, и близко не отражают чаяний всего народа. Посмотрите на списки тех, кого уже назначили делегатами, – сплошные чиновники и начальники разных уровней. Даже на съезды КПСС когда-то избирали немало заслуженных простых людей. А теперь их и близко не подпускают к решению государственных вопросов. Им ничего не остается, как выходить на улицы и в протестных акциях отстаивать справедливость, общенародные интересы. Голос их можно услышать только на массовых уличных акциях.

Гайдукевич клеймит позором тех политиков, которые, мол, из-за рубежа пытаются противостоять незаконному захвату власти и удержанию ее силовым путем. Забывая сказать, кто вынудил бежать из страны Латушко, Цепкало и многих других. Кто выбросил из страны Тихановскую, кто упрятал в тюрьму Бабарико, Колесникову и многих-многих других. Вообще, где это видано, чтобы журналистов бросали за решетку только из-за профессионального исполнения своих прямых обязанностей? Почти два месяца находится в неволе Екатерина Борисевич. За что? За то, что не позволила властям оболгать Романа Бондаренко, помогла опровергнуть утверждение, что, когда его задерживали известные лица, он якобы был в состоянии алкогольного опьянения. Как нельзя утаить шила в мешке, так благодаря таким честным журналистам, как Катя Борисевич, нельзя спрятать грязные дела властей от глаз народа.

Гайдукевич повторяет измышления пропагандистов «Красного дома» и БТ о том, что нас окружают враги, которые только и мечтают, как нам навредить. Но ни слова не сказал господин Гайдукевич о репрессиях, арестах более 30 тысяч человек, об истязаниях людей, покалеченных и убитых только за то, что они, как и миллионы других, думают иначе, чем Гайдукевич и ему подобные.

Но он, Гайдукевич, призывает слушать других. Других – это каких? Тех, кто с дубинками? А почему бы не услышать голос тех, кто не смирился с фальсификацией результатов голосования на президентских выборах и вот уже шестой месяц отстаивает справедливость в протестных акциях? Узурпация власти не может длиться долго, она грозит обернуться большой катастрофой для страны.

Я согласен с Олегом Гайдукевичем, что изменения через улицу – не самый хороший вариант. Но власти при поддержке таких, как Гайдукевич, и ведут страну к этому сценарию. Вместо того чтобы провести выборы президента под контролем общества и международных институтов, таких, как, например, ОБСЕ, прилагаются мыслимые и немыслимые усилия для удержания власти. Но сколько веревочке ни виться – конец будет.

Василий ШЛЫНДИКОВ, экс-президент ОАО «Амкодор», депутат Верховного Совета РБ 13-го созыва.

Публикация – из № 2 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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