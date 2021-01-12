Метеорит взорвался в атмосфере Земли над Камчаткой. Об этом заявил директор Камчатского филиала федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров, передает Газета.ру со ссылкой на РИА «Новости».

По его словам, ученые приступили к поискам сигнала вхождения метеорита в атмосферу после того, как получили видео, снятое очевидцами. Ранее оно появилось в социальных сетях. На видео показан полет небесного тела и его взрыв.

Как уточняет Чебров, специалисты по сведениям инфразвуковой станции, расположенной в поселке Начики, зафиксировали сигнал от вхождения в атмосферу метеорита в районе западного побережья Камчатки 11 января в 8.09 по камчатскому времени (23.09 мск 10 января). Отмечается, что перед разрушением его движение в плотных слоях атмосферы Земли продолжалось 55 секунд.

По предварительным данным, диаметр объекта был менее 10 метров, а энергия взрыва была в пределах 1-5 килотонн в тротиловом эквиваленте.

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