Лукашенко назвал санкции Запада против белорусских промпредприятий бандитскими

Александр Лукашенко во время встречи с вице-премьером Юрием Назаровым и министром промышленности Петром Пархомчиком назвал санкции Запада против белорусских промпредприятий бандитскими и поручил выработать симметричный ответ.

“Еще одна тема – санкции Запада, под которые попали несколько отечественных предприятий. Эти санкции Александр Лукашенко назвал бандитскими и поручил на уровне правительства выработать симметричный ответ”, – сообщает госагентство БелТА во вторник.

Во время встречи стороны обсудили итоги и перспективы работы промышленной сферы как в текущем году, так и в предстоящей пятилетке в целом.

Лукашенко поинтересовался, как ведется работа по поставкам в лизинг, и спросил, что в плане допуска белорусских предприятий к госзакупкам в Российской Федерации, как реализуются важные инвестиционные проекты в Беларуси.

Как сообщалось, в декабре было опубликовано постановление Совета ЕС по новому санкционному пакету Евросоюза в отношении Беларуси, включающему 29 физических и семь юридических лиц. Это третий пакет санкций против Беларуси.

В числе подпавших под санкции организаций – “Белтехэкспорт”, OAO “МЗКТ” – Минский завод колёсных тягачей, Dana holdings и ООО “Синезис”. Кроме того, в перечень вошли такие предприятия, как Государственное учреждение “Главное хозяйственное управление” управления делами президента Республики Беларусь, OAO “АГАТ-электромеханический завод”, OAO “140 ремонтный завод”.

По информации пресс-службы экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, следующий пакет санкций против Беларуси будет обсужден в Европе в начале 2021 года.

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