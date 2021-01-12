Кто она, жена главного тренера футбольного клуба «ЦСКА» Виктора Гончаренко?

Многие футболисты уверены, что в жизни важно не только сделать спортивную карьеру, но и создать крепкую семью. К таким относится и белорус Виктор Гончаренко, главный тренер российского ЦСКА, а в прошлом – наставник борисовского БАТЭ, под руководством которого команда трижды выходила в групповой раунд Лиги чемпионов и побеждала французский «Лилль» и немецкую «Баварию».

Кто же составил счастье известного футбольного специалиста? Об этом

– ниже.

Вместе более 12 лет

Жена Виктора Гончаренко Маргарита родилась в Гомеле. О ней, к сожалению, известно немного. Но все друзья семейной четы отмечают, что отношения между супругами всегда были и остаются прекрасными. Сам Виктор в многочисленных интервью никогда не скрывал своей любви к жене. Виктор и Маргарита в отношениях больше 12 лет. Их брак основан на доверии и крепкой любви.

Сыночек и лапочка-дочка

Виктор охотно рассказывает о своих детях – сыне Артеме, родившемся в 2008 году, и дочери Кристине, которая появилась на свет в 2019-м.

Артем пошел по стопам знаменитого отца – обучается в Академии футбола, а дома «личный тренер» дополняет его футбольное образование своими секретами. Кристина еще совсем малышка, поэтому говорить о выборе увлечения пока рано.

Как признаются супруги Гончаренко, Виктор заботится о семье «снаружи», а Маргарита, будучи любящей женой, примерной хозяйкой и мамой, – «изнутри».

Чем занимается Маргарита?

На данный момент Маргарита нигде не работает. Связано это с тем, что ей необходимо следить за детьми. Она проводит время с дочкой Кристиной, а также ухаживает за сыном Артёмом. Также ничего ничего не известно об образовании Маргариты. Некоторые источники отмечают, что она диетолог, но так ли это на самом деле – неизвестно.

Сама Маргарита жаловалась в интервью на то, что её муж постоянно помешан на работе. На его плечах лежит тренерская работа над клубом, поэтому на семью у него не так много времени. Также Маргарита отметила, что мужа она видит в основном по телевизору. Тем не менее, их брак крепок и держится на любви и доверии.

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