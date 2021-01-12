Коронавирус в Беларуси и в мире: статистика

На 12 января за сутки в Республике Беларусь зарегистрирован 1731 пациент с COVID-19, выписаны 1567 пациентов, сообщает Министерство здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси было зарегистрировано 215724 человека с положительным тестом на коронавирус. Выздоровел 197851 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1535 человек с выявленной коронавирусной инфекцией, за сутки прибавилось 9.
За минувшие сутки выполнено 4909 тестов, всего в стране проведено 4144027 тестов на COVID-19.
По данным университета Джонса Хопкинса (США), в мире сейчас 90988272 заболевших COVID-19, умерли с этой инфекцией 1947758 человек.