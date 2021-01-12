“Дакар-2021”: МАЗ Вишневского на девятом этапе пришел восьмым

МАЗ под управлением Алексея Вишневского преодолел девятый этап ралли-рейда “Дакар-2021” не без приключений, показав на нем восьмой результат. В общем зачете экипаж удерживает шестую позицию, сообщается в instagram Минского автозавода.

Трасса длиной в 465 км была богата как на камни, так и на пески. Для белорусского экипажа заезд сложилось не лучшим образом: пришлось дважды менять колеса, а ближе к финишу медленные джипы упрямо не пропускали вперед.

«День выдался неудачным. Сначала ехали неплохо, но на 200-м километре пробили колесо – прокол прямо в «шашку», предугадать такое невозможно. Поменяли быстро и только поехали, как через 10–15 км в камнях пробили еще одно колесо. После этого уже аккуратно ехали, чтобы добраться до финиша, так как запасных комплектов уже не было. На финишном скоростном отрезке нам мешали медленные джипы: последние 50 км не давали в пыли ехать, упирались и не пропускали», – рассказал Алексей Вишневский.

В результате наш МАЗ преодолел спецучасток за 5 часов 31 минуту, показав восьмое время. Самым быстрым среди водителей грузовиков оказался чех Мартин Мацик, позади которого остались два камазовских экипажа. Белорусы проиграли победителю заезда 25 минут. В генеральной классификации Алексей Вишневский находится на шестой строчке и проигрывает лидеру гонки – россиянину Дмитрию Сотникову – 2 часа 14 минут.

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