Белорусские власти опасаются резкого роста цен на автомобильное топливо

Для Беларуси новые условия импорта российской нефти неизбежно приближают ее цену к мировой, а вслед за этим – и внутренние цены на автомобильное топливо до уровня таких же стран-импортеров нефти. Однако белорусские власти, чтобы избежать социальной напряженности по столь чувствительному для населения вопросу, пытаются сдержать ценники.

Внутренние компенсационные меры требуются и для того, чтобы сохранить эффективность сектора нефтепереработки.

Эффект налогового маневра для Беларуси: цена нефти приблизилась к 90% от мировой

Цена на российскую нефть для белорусских НПЗ определяется по специальной формуле, напрямую привязанной к мировым котировкам. Упрощенно она выглядит так: мировая цена минус экспортная пошлина. К примеру, в январе 2021 года экспортная пошлина на российскую нефть сорта Urals составляет 38,7 долларов за тонну. Примерно на столько российская нефть дешевле для Беларуси, чем при продаже ее на экспорт (правда, российские нефтяники для сохранения привлекательности поставок нефти в Беларусь включают в цену еще пи премию в размере около 12 долларов за тонну).

С каждым годом налоговый маневр — то есть реформа налогообложения в нефтяной промышленности РФ, которая предполагает постепенное снижение экспортной пошлины на нефть с синхронным повышением налога на добычу полезных ископаемых, — приближает стоимость нефти для белорусских НПЗ к мировой.

Если в 2018 году белорусские НПЗ покупали нефть по цене около 75% от мировой, то в 2020 году — по цене 85% от мировой. Цена нефти для Беларуси в 2021 году составляет, по данным концерна «Белнефтехим», уже 88-90% от мировой. К 2024 году налоговый маневр в России завершится – то есть экспортная пошлина обнулится, и цена российской нефти для Беларуси будет такой же, как и на экспорт.

По логике, это должно означать, что с 2024 года в Беларуси будут не только мировые цены на нефть, но и мировые цены на автомобильное топливо.

«Копеечная» стратегия повышения ценников

До начала российского налогового маневра, когда цена российской нефти не превышала для Беларуси 50% от мировой, белорусские НПЗ помогали сдерживать цены на автомобильное топливо на внутреннем рынке. Еще десять лет назад доходность от поставок нефтепродуктов на экспорт позволяла компенсировать убыток НПЗ при отрицательной эффективности продаж автомобильного топлива на внутреннем рынке. Сейчас такой возможности у НПЗ уже нет, поскольку белорусская нефтепереработка давно не приносит прежней сверхприбыли, а ее рентабельность за последние годы снизилась до критической 3-5%.

Поэтому ранее «Белнефтехим» предупреждал, что налоговый маневр в РФ «фактически приведет к необходимости работы белорусских НПЗ в условиях мировой конъюнктуры цен на нефть и нефтепродукты». И госрегулятор к этому готовился.

В 2018 году концерн разрабатывал механизм ценообразования на моторное топливо для внутреннего рынка. Планировалось, что цены на нефтепродукты будут рассчитываться по формуле на основе цен на закупаемую нефть. «Сейчас, когда цены на сырье для белорусских НПЗ выравниваются с мировой конъюнктурой, ведется работа, результатом которой должно стать формульное ценообразование на нефтепродукты в зависимости от цен на нефть. Эти меры позволят обеспечить эффективные условия для работы белорусских НПЗ в новых рыночных условиях», — отмечал в то время зампред концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов в интервью ведомственному журналу «Вестник Белнефтехима».

Сизов в то время констатировал, что «процесс идет, он непростой». По его словам, «мы понимаем интересы государства, стремление сохранить социальную цену на один из важных продуктов для отечественных потребителей — автомобильное топливо». В то же время «со своей стороны мы ставим вопрос о том, что для поддержания нефтеперерабатывающей отрасли в работоспособном состоянии, для возможности проводить реконструкцию, развиваться, получать продукты, которые будут удовлетворять существующим и перспективным требованиям качества, должно быть четкое, прозрачное ценообразование внутри страны», — подчеркивал Сизов.

По его словам, в то время цена на моторное топливо в Беларуси дотировалась нефтеперерабатывающими заводами, которые несли убытки. Поэтому концерн считал обоснованным установление цены на моторное топливо как минимум на уровне, компенсирующем затраты НПЗ. В «Белнефтехиме» отмечали, что модернизацию НПЗ оплачивают сами, но для привлечения кредитов они должны работать прибыльно. Иначе заводы остановят инвестпроекты и не смогут обеспечить внутренний рынок нефтепродуктами.

Тем не менее резко поменять политику ценообразования на автомобильное топливо белорусские власти не решились.

Госрегулятор белорусского топливного рынка отмечает, что сейчас уровень цен на нефтепродукты в Беларуси зависит от стоимости нефти, налоговой нагрузки, курса валют, уровня цен в сопредельных государствах и ряда других показателей. Концерн проводит ежедневный мониторинг всех факторов, влияющих на ценообразование, и на основании актуальной информации оценивает ситуацию на внутреннем рынке. Затем принимается согласованное решение об изменении цены.

В последние два года стратегия концерна «Белнефтехим» в отношении цен на моторное топливо заключалась в том, чтобы плавно корректировать цену не более чем на 1 копейку в неделю с учетом мониторинга условий работы НПЗ.

В результате в 2019 году цены на автомобильное топливо в Беларуси изменялись 28 раз. По итогам года цена за один литр бензина АИ-95-К5-Евро увеличилась на 12,35%, АИ-98-К5-Евро – на 9,7%, АИ-92-К5-Евро – на 13,95%, дизельное топливо — на 12,35%. В 2020 году цены на автомобильное топливо в Беларуси изменялись 16 раз. В результате цена литра бензина АИ-95-К5-Евро увеличилась на 3,35%, АИ-98-К5-Евро – на 3,06%, АИ-92-К5-Евро – на 3,66%, дизельное топливо – на 3,45%.

Следует отметить, что в 2020 году ценники сдержали цены на нефть. Средняя цена российской экспортной нефти Urals сложилась в размере 41,73 долларов за баррель, в то время как в 2019 году она стоила 63,59 долларов за баррель. Заметим, что за год цена российской нефти снизилась на 34%, хотя на белорусских ценниках это снижение линейно не отразилось.

Недавно председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков заявил, что в 2021 году цены на автомобильное топливо в Беларуси будут изменяться согласно ранее принятой стратегии плавного изменения.

«Мы не планируем менять прошедший проверку временем и в основном положительно воспринимаемый населением и бизнесом подход к ценообразованию. В зависимости от изменения стоимости нефти с учетом комплексной оценки деятельности нефтеперерабатывающих заводов движение цен будет происходить в сторону как увеличения, так и снижения не более 1 копейки за 1 литр в неделю», — заявил Рыбаков в интервью ведомственному журналу «Вестник Белнефтехима».

Акцизы на топливо в 2021 году не повысили, а в перспективе правительство может от них вообще отказаться

В Беларуси налоговая составляющая в цене топлива — а это НДС, акцизы и другие сборы, которые платят белорусские НПЗ, — составляет около 40%.Преобладающую долю в розничной цене бензина занимает стоимость сырья — нефти, которую НПЗ покупают за валюту. В затратах НПЗ стоимость нефти занимает более 80%.

Сейчас власти пытаются облегчить налоговое бремя прежде всего для НПЗ, чтобы те из-за конъюнктурных изменений не просили регулятора повышать стоимость автомобильного топлива на внутреннем рынке. С этой целью правительство сохранило в 2021 году акцизы на бензин и иное топливо для автомобильного транспорта на уровне 2020 года. Причем в текущем году ставки акцизов на топливо установлена на весь год, без традиционной разбивки на полугодия.

А после завершения налогового маневра в РФ правительство Беларуси может вообще отказаться от акцизов на автомобильное топливо, о чем уже не один раз заявляли представители фискального ведомства. При этом в Минфине называет вероятную отмену взимания акцизов на автомобильное топливо вынужденной мерой, которая призвана сохранить приемлемый уровень цен на бензин для национальной экономики.

В России в 2021 году проиндексировали акцизы на бензин и дизтопливо

Между тем в России с 1 января 2021 года акцизы на автомобили, бензин и дизельное топливо увеличились на 4%. Удорожание соответствует инфляции, отмечают в правительстве РФ.

Поступления в федеральный бюджет РФ за счет взимания акцизов на моторное топливо и масла в 2021 году составят более 800 млрд рублей. Средства направят на дорожное строительство: 77,7 % будет распределено в региональные дорожные фонды, а оставшиеся 186 млрд рублей потратят на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автодороги».

При этом нефтяные компании предупреждают о повышении стоимости топлива в 2021 году на 10-15%, обосновывая рост сложностью добычи, обновлением оборудования; увеличением акцизов, налогов. В рублевом эквиваленте прогнозируется увеличение цены бензина на 5-6 рублей. Сдерживающими факторами могут послужить: падение внутреннего спроса, вызванное дефицитом средств у населения; снижение объемов продаж нефти на мировом рынке.

Однако многие эксперты предполагают подорожание бензина в 2021 году исключительно в рамках инфляции и сезонных колебаний. От резких колебаний цен на автомобильное топливо в РФ спасает демпферный механизм, который введен с 1 января 2019 года. В соответствии с ним в случае роста мировых рынков государство компенсирует нефтяникам часть упущенной выгоды при продаже по стабильным, но более низким внутренним ценам по сравнению с высокодоходным экспортом. Зато при падении котировок на зарубежных площадках уже нефтяники платят государству. Формула, определяющая, кто кому и сколько платит, четко прописана и завязана на цены на АЗС.

Беларусь не имеет такого демпфера. Позволить его могут нефтедобывающие страны, которые имеют дешевое сырье, — в частности РФ, где себестоимость добычи нефти не превышает 20 долларов за баррель (около 150 долларов за тонну). Поэтому российское правительство может регулировать налогами излишнюю прибыльность нефтяных компаний.

В Беларуси вынуждены снижать налоговую нагрузку на топливо, опасаясь в том числе диспаритета с российскими ценами

В Беларуси ситуация выглядит совсем иначе, что продемонстрировала в конце ноября 2020 года дискуссия в Палате представителей Национального собрания в ходе обсуждения нового механизма дорожного сбора в Беларуси.

В ходе ее первый заместитель министра финансов Беларуси Дмитрий Кийко пояснил, что одна из причин, почему не хотят включать дорожный сбор в стоимость топлива, — это единовременно рост цен на бензин, по расчетам Минфина, примерно на 0,1 рубля.

Кийко отметил, что из-за налогового маневра в РФ цена нефти для Беларуси ежегодно растет. «Соответственно, это влияет на эффективность нефтепереработки и выливается в необходимость увеличения цен на топливо на внутреннем рынке. Поэтому если наложить на те 0,1 рубля (дорожного сбора) еще и ежегодный рост стоимости топлива в связи с налоговым маневром (около 0,2 рубля), то на среднесрочном горизонте мы можем получить диспаритет цен с РФ. Это значит, что при существенном отличии цен на топливо в Беларуси и РФ в нашей стране будут меньше заправляться транзитные перевозчики, объемы реализации топлива в Беларуси упадут, есть риск серых перетоков топлива из России», — сказал Кийко.

По его словам, чтобы этого не допустить, в Беларуси будут вынуждены снижать налоговую составляющую в цене на бензин. «Поэтому на горизонте порядка трех лет мы полностью этот доходный источник в стоимости топлива нивелируем. То есть, произойдет его замещение на обычные акцизы. При этом мы начнем снижать акцизы, и этот доходный источник перестанет существовать», — сказал Кийко.

Два года назад Минфин Беларуси оценивал потери доходов при отказе от акцизов на автомобильное топливо в размере порядка 0,7% к ВВП.

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