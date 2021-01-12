Аналитик: «Фазель мастерски затягивает время»

Почему отменить хоккейный чемпионат могут не слова, а действия.

– Итак, глава Международной федерации хоккея Рене Фазель тепло пообщался с Лукашенко, но про перенос чемпионата из Беларуси как о решенном деле не сказал, хоть это пророчили некоторые источники, – пишет аналитик исследовательского центра Eurasian States in Transition Андрей Елисеев. – Дело в том, что все громкие заявления различных евродепутатов, спортивных журналистов, отдельных политиков и даже некоторых глав национальных хоккейных федераций без задействования процедур остаются лишь словами.

В ноябре описывал процедуру принятия решений в МФХ и объяснял, почему Совет МФХ будет всячески затягивать время с решением о переносе. Просто международные спортивные федерации и авторитарные режимы – это отличные партнеры, особенно в непростые коронавирусные времена.

Совет МФХ – это исполнительный орган федерации в лице 14 функционеров (из них Генсек МФХ без права голоса), в том числе и белоруса Сергея Гончарова (на фото – Гончаров справа позади радостных Лукашенко и Фазеля). Совету МФХ невыгодно тратить свое время и усилия на смену планов по проведению чемпионата.

Повелеть Совету перенести чемпионат может высший законодательный орган хоккейной федерации – Конгресс МФХ в лице национальных хоккейных федераций.

Пролоббировать решение даже через Конгресс не просто, однако гибель Романа Бондаренко изменила ситуацию и сделала это возможным.

Без письменного требования хотя бы 16 глав национальных федераций о созыве чрезвычайного заседания Конгресса для обсуждения переноса чемпионата, у Совета МФХ хорошие шансы «заговорить» недовольных. Чемпионат совсем скоро, потому Фазель мастерски делает то, что от него требуется, – затягивает время.

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