Александр Класковский: Лукашенко требует от правительства “показывать зубы” и симметрично отвечать Западу

На сегодняшней встрече с людьми из правительства Лукашенко затронул и тему бандитских, как он выразился, санкций против ряда белорусских предприятий. Надо понимать, речь идет о третьем пакете санкций ЕС, в который попали и семь юридических лиц, в том числе Главное хозяйственное управление Управления делами президента Беларуси, Dana Holdings (группой компаний владеют сербские друзья Лукашенко братья Каричи), предприятия военпрома, пишет политический обозреватель Александр Класковский.

Лукашенко сказал, что «мы должны симметрично ответить на это», что «надо уже им показывать зубы».

И прозрачно намекнул, как именно это можно сделать: мол, в Беларуси работает несколько тысяч иностранных предприятий. И страны, которые ввели санкции, должны-де понимать: «У нас хорошо с ними – хорошо этим предприятиям, если они сделали шаги в неправильном направлении и начинают нас наклонять, мы должны симметрично ответить».

Что же, замечательная тактика. У россиян это называется «бомбить Воронеж». Если бомбить иностранные предприятия, работающие в нашей стране, то пострадает белорусский же бюджет, уйдут инвесторы, потеряют работу занятые в этих фирмах белорусы.

Из этой же оперы предполагаемый перевод транзита белорусских нефтепродуктов из литовской Клайпеды на российские порты: путь длиннее и дороже, но очень уж хочется насолить проклятым еэсовцам за их санкции. Назло маме уши отморозим.

Срочные новости читайте в нашем телеграм-канале.

Поделиться ссылкой:



