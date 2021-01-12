Александр Глеб выдал замуж прекрасную Анастасию — девушка выбрала белорусского футболиста

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Владислав Климович завоевал сердце падчерицы экс-плеймейкера “Арсенала”. Так развивались яркие отношения.

Александр Глеб выдал замуж прекрасную Анастасию — девушка выбрала белорусского футболистаАлександр Глеб даже после завершения карьеры остается одним из самых популярных спортсменов в стране. Когда в жизни последнего белорусского футболиста, выступавшего за большие клубы, появилась новая любовь, в светской хронике стала все чаще появляться милая падчерица Глеба Анастасия Губаревич. Плеймейкер называл красавицу дочерью, та, в свою очередь, тепло приняла игрока. Так девушка в 2018 году отреагировала на проигрыш в финале конкурса “Мисс Беларусь”:

Наверное, это был не мой день! Я понимала, что моя персона будет вызывать пристальное внимание у всех, так как у меня особенный и легендарный, мною очень любимый отчим, который для меня как папа! Поэтому в душе я надеялась на победу, но понимала, что мне ее не дадут. Считала, что этот факт мне помешает, но не ожидала, что настолько сильно!

Падчерица Глеба не завоевала ни один титул! Но ничего! Я получаю столько теплых слов поддержки в свой адрес, от которых слезы сами льются из глаз! И вот это для меня самое ценное!

Долго гадать, кто станет избранником Анастасии, не пришлось. В том же 2018-м в соцсетях стали регулярно появляться ее совместные фото с полузащитником тогда еще жодинского “Торпедо” Владиславом Климовичем. Год пара встретила на семейной вечеринке:

Александр Глеб выдал замуж прекрасную Анастасию — девушка выбрала белорусского футболиста

На День святого Валентина хавбек подготовил приятный сюрприз:
Александр Глеб выдал замуж прекрасную Анастасию — девушка выбрала белорусского футболиста

 

Во время того самого конкурса красоты “Мисс Беларусь-2018”, проходившего весной, Губаревич исполнилось 19.
Александр Глеб выдал замуж прекрасную Анастасию — девушка выбрала белорусского футболиста

Александр Глеб выдал замуж прекрасную Анастасию — девушка выбрала белорусского футболиста

Футболист не только утешал оставшуюся без короны, но и трогательно поздравил с праздником:

Милая Настюша! С днем рождения!!! Ты такая солнечная и светлая, милая и добрая. Оставайся всегда такой же!!! Пусть каждый день будет особенным и интересным, жизнь — полна сюрпризов и счастливых моментов, а здоровье самым крепким! Ты самая особенная и неповторимая!

Александр Глеб выдал замуж прекрасную Анастасию — девушка выбрала белорусского футболиста

А это уже ответные поздравления от девушки летом:

День рождения — хороший праздник. А сегодня его отмечает особенный человек. Очень добрый, заботливый, искренний и самый лучший — Влад Климович , с праздничком. Пусть год будет очень особенным и счастливым. Здоровья тебе самого крепкого и удачи всегда и во всем.

Александр Глеб выдал замуж прекрасную Анастасию — девушка выбрала белорусского футболиста

Александр Глеб выдал замуж прекрасную Анастасию — девушка выбрала белорусского футболиста

Александр Глеб выдал замуж прекрасную Анастасию — девушка выбрала белорусского футболиста

В 2019-м влюбленные не скрывали чувств:
Александр Глеб выдал замуж прекрасную Анастасию — девушка выбрала белорусского футболиста

 

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Публикация от (@_nastik._)

Александр Глеб выдал замуж прекрасную Анастасию — девушка выбрала белорусского футболиста

Пара побывала в романтической Швейцарии:

Александр Глеб выдал замуж прекрасную Анастасию — девушка выбрала белорусского футболиста

А Новый год встречала в Доминикане:
Александр Глеб выдал замуж прекрасную Анастасию — девушка выбрала белорусского футболиста

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от (@_nastik._)

В 2020 отношения продолжили развиваться:

Александр Глеб выдал замуж прекрасную Анастасию — девушка выбрала белорусского футболиста

Будущая семья присутствовала на презентации фильма об Александре Глебе, на которой плеймейкер официально объявил о завершении карьеры:
Александр Глеб выдал замуж прекрасную Анастасию — девушка выбрала белорусского футболиста

Климович тоже решился на смелый шаг и сделал предложение руки и сердца:

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от (@_nastik._)

Этой зимой случилась кульминация — пышная свадьба:

Александр Глеб выдал замуж прекрасную Анастасию — девушка выбрала белорусского футболиста

Александр Глеб выдал замуж прекрасную Анастасию — девушка выбрала белорусского футболиста

Фото и видео: instagram.com/_nastik._, instagram.com/klimovich_vlad

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