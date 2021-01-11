В поселке Свислочь погиб 10-летний мальчик: тело нашли в очистном колодце

Днем 10 января в поселке Свислочь пропал 10-летний мальчик. Его искали родные, милиция и волонтеры ПСО «Ангел». Тело ребенка нашли в очистном колодце, заполненном водой, сообщает TUT.BY.

Мальчик ушел из дома кататься на санках около трех часов дня. Его тело нашли около девяти часов вечера.

По неофициальной информации, отец ребенка нашел вещи мальчика возле очистного колодца, заполненного водой. Когда воду откачали, то нашли тело ребенка.

Позже в Следственном комитете сообщили, что устанавливают обстоятельства гибели ребенка.

В милицию обратилась мать мальчика, которая рассказала, что ее сын ушел кататься с горки в лесу в поселке Свислочь с 14-летней девочкой. Она вернулась домой, а мальчик — нет.

«В ходе поисковых мероприятий в тот же вечер спасателями в неэксплуатируемом очистном колодце наверху горки после откачки воды было обнаружено тело мальчика. Там же была его шапочка, а рядом с колодцем находились куртка и пластиковая ледянка», — рассказали в СК.

По факту гибели ребенка Следственный комитет проводит проверку. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

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