Тихановская – Фазелю: “Спортивный праздник не может проходить в стране, где политзаключенные сидят в карцерах в нескольких километрах от ледовых арен”

Светлана Тихановская, претендент на пост президента Беларуси, высказалась о визите главы Международной федерации хоккея Рене Фазеля в Минск и его заявлении про перенос чемпионата мира из Минска, в очередной раз призвав все национальные федерации его бойкотировать. Напомним, сегодня после встречи с Александром Лукашенко хоккейный функционер сказал, что «не следует смешивать спорт и политику». Это можно рассматривать как намерение ИИХФ все же не менять планы относительно проведения ЧМ-2021 по хоккею в Беларуси и Латвии.

«Визит Рене Фазеля в Минск показал непоследовательность, которая может навредить репутации самой IIHF.

Спортивный праздник не может проходить в стране, где политзаключенные сидят в карцерах в нескольких километрах от ледовых арен. Швейцарец Фазель мог бы защищать гражданку Швейцарии Наталью Херше, которую «честный суд» приговорил к 2,5 года заключения за срыв балаклавы с омоновца. Вместо этого он медлит с заявлениями и ставит под сомнение уважение к белорусскому народу.

Я знаю, что многие хоккеисты, сборные и федерации стран не собираются ехать на чемпионат, который является ширмой для правового дефолта, пыток и убийств. Для них, как и для нас, свобода, человеческое достоинство и закон важнее любых постов и наград. Чемпионат должен быть перенесен из Минска. В противном случае я призываю все национальные федерации его бойкотировать», – заявила Светлана Тихановская.



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