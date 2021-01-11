Стиральная машина в доме: приобрести и не обжечься

В семье Александра Сергеевича Метилко из Минска назрела необходимость приобрести стиральную машину. Выбрали модель и заказали ее в разрекламированном онлайн-гипермаркете. Кто же мог предполагать тогда, что новенькая «стиралка» принесет в дом несчастье?

Немногим более чем через пять месяцев в квартире семьи Метилко случился пожар. Стиральная машина воспламенилась сама по себе.

Только по счастливой случайности дома были люди. Вовремя вызванные спасатели быстро ликвидировали очаг возгорания, который находился в ванной комнате.

Пришлось с большими усилиями устранять последствия пожара. На помощь была вызвана специальная клининговая служба, что влетело в копеечку.

Чтобы описать состояние в семье Метилко, одного слова «обидно» до обидного мало. Слегка отойдя от шока, на семейном совете стали соображать, что же делать в этой ситуации: куда обращаться, чтобы попробовать вернуть потраченные на строптивую стиральную машину деньги, ведь она еще на гарантии?

И тут получилось, как в старом анекдоте с вопросом про то, когда мы начинаем читать инструкцию. Зачастую после того, как что-то сломалось.

Первичная судебная пожарно-техническая экспертиза установила, что «непосредственной технической причиной возникновения пожара послужило тепловое проявление электрического тока при аварийных режимах работы электрической природы происхождения в печатной плате № 2 блока управления стиральной машины».

Экспертизой также установлено, что «непосредственно перед возникновением пожара в зоне его очага каких-либо веществ и материалов, несовместимых к совместному хранению, склонных к самовозгоранию в нормальных условиях, а также тепловому, химическому и микробиологическому самовозгоранию не имеется, источников выделения искр не имелось». Естественно, эксперт делает вывод, что перечисленные факторы не могли спровоцировать пожар.

Так что же стало причиной воспламенения умной техники? Как повлияло на развитие событий то, что электрическая розетка для подключения стиральной машина была, как оказалось, проложена в ванную комнату самовольно без заземления? Возможно, на эти вопросы в данном конкретном случае смогут ответить специалисты фирмы-производителя, куда белорусские эксперты отправили информационное письмо.

Что же в данном случае делать владельцу злосчастной стиральной машины?

Ситуацию комментирует председатель правления Общественное объединение по защите прав потребителей «ТемидаРиАл» Алексей Павлович Петровский:

– В данном случае необходимо заявить письменную претензию продавцу товара (через книгу замечаний и предложений либо отправить заказное письмо с уведомлением на юридический адрес продавца) с требованием о компенсации убытков, а также о компенсации морального вреда. В убытки нужно включить стоимость поврежденного товара. Срок рассмотрения такой претензии – 7 дней.

Если магазин будет проводить экспертизу, необходимо, чтобы она проводилась в присутствии потребителя. В случае отказа от экспертизы со стороны магазина необходимо проводить независимую экспертизу. Если заключение будет в пользу потребителя, магазин будет обязан компенсировать его затраты на экспертизу.

Когда магазин, несмотря на заключение экспертизы, отказывается компенсировать затраты и убытки либо оспаривает их размер, необходимо обращаться в суд по месту жительства потребителя для разрешения спора в судебном порядке.

В зависимости от ситуации суд также может назначить экспертизу. Если инициированная судом экспертиза будет в пользу потребителя, то решение суда, как правило, тоже будет в его пользу.

Покупая стиральную машину, не поленитесь в интернете почитать отзывы о модели, которую вы собираетесь приобрести. К сожалению, у ведущих брендов тоже случаются промахи и системные недоработки.

Не экономьте на установке стиральной машины. Поинтересуйтесь, предлагает ли такую услугу продавец, дает ли гарантию. Возможно, есть такая платная услуга в вашем ЖЭУ.

Некоторые изготовители предлагают набор переходных шлангов для подключения стиральной машины непосредственно к водопроводному крану. Такой вариант удобен тем, что агрегат можно подключать самому в любом месте, где есть вода, к примеру, на даче.

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