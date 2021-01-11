Стачком ОАО «Беларуськалий» обращается за поддержкой к норвежским партнерам

Стачком ОАО «Беларуськалий» написал письмо руководству норвежской компании Yara, которая является крупным бизнес-партнером белорусского предприятия.

В своем письме стачкомовцы обращают внимание на двуликость проводимой руководством «Беларуськалия» политики. Перед иностранным партнером белорусские руководители отчитываются о соблюдении прав своих работников и улучшении условий труда на предприятии. В то же время, пишут представители стачкома, «в области охраны труда не сделано ничего – ведь специалисты этой службы сейчас заняты на производстве только лишь выявлением неугодной символики и подавлением протестных настроений в коллективе».

«Идет систематическое давление на работников, находящихся в независимом профсоюзе», – отмечается в письме.

Норвежские партнеры следят за ситуацией на «Беларуськалии» с начала протестов в нашей стране. Yara стала первой западной компанией, публично высказавшейся о нарушении прав рабочих в Беларуси после выборов.

Президент норвежской компании Свейн Торе Холзетер ранее заявлял, что в компании разделяют позицию норвежского правительства о поддержке демократической Беларуси и прав человека. Менеджеры Yara находятся в тесном контакте с руководством Норвегии и трудовыми организациями, а также белорусскими правозащитниками. Представители компании уже дважды приезжали в Беларусь и встречались с руководством “Беларуськалия” – в сентябре и декабре прошлого года. Холзетер отмечал, что “порог неприемлемости ситуации на “Беларуськалии” уже пройден”. Норвежцы готовы рассматривать новые возможности давления на администрацию “Беларуськалия” и искать способы помощи бастующим.

Стачком призывает руководство компании Yara потребовать от руководства «Беларуськалия» незамедлительного выполнения всех данных норвежским партнерам обещаний и безусловного соблюдения прав и свобод работников белорусского предприятия. Стачкомовцы обеспокоены тем, что исполнение обязательств по контракту с Yara на «Беларуськалии» «будет использовано для притеснения рабочих и репрессий против них».

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