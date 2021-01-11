Ну, здравствуй, коронавирус! И прощай…

Кажется, слово «коронавирус» уже не вызывает той паники, которая была еще в начале 2020 года. А главное – мы научились бороться с коварной болезнью, которая поражает внезапно и не боится ни тепла, ни холода. Своим опытом противостояния COVID-19 и полезными советами делиться журналистка Алика Стрехова, вся семья которой заразилась коронавирусом.

Привычное течение, как я считала, обычного ОРВИ прервало неожиданное заявление сына: «Мама, я не слышу запаха!»

Приплыли… Ну, здравствуй, коронавирус!

Итак, расскажу, как говорится, от первого лица про течение болезни века.

Теоретическая подкованность по этому вопросу была, мы начали лечение. Комплексные витамины уже принимали на протяжении недели, к ним сразу же, с появлением симптомов «простуды», присоединились иммуновирусный препарат, от кашля, а также витамины, содержащие рутин и витамин С, цинк.

В рацион включили фрукты, кисломолочные продукты, квашеную капусту и обильное питье. Минеральная и просто теплая кипяченая вода, чай с имбирем, медом и лимоном, травяные сборы, отвар шиповника. Благо, клюквой в том году запаслись, поэтому морса было в изобилии. Пить необходимо много, 3-5 литров в сутки. Помните ту рекламу, где «Пью и писаю»?! Вот это самое то…

Рекомендуют применять иммуностимулирующие средства в различном виде. Но, например, одно из них нам не пошло из-за неудобного дозатора. Реально непонятно, попало ли что-то в нос, особенно если он заложен. А вот другое оказалось удобным в применении и достаточно эффективным. И еще на помощь пришло старое проверенное средство: промывание носа концентрированным раствором соли. На полстакана воды берете половину столовой ложки соли (можно еще добавить капельку йода), закрываете одну ноздрю, второй из ладошки втягиваете этот раствор. И то же самое проделываете с первой!

В первые дни были сильнейшие мышечные и суставные боли, и здесь на помощь приходил анальгетик.

Против тромбообразования активно борются антикоагулянты. И опять же, обильное питье.

Забегая вперед, скажу, что заболели все, с кем у нас были контакты за те несколько дней, которые предшествовали проявлению симптомов. У мамы, к которой заглянули на обед, тест показал положительный результат. У мужа, который и обоняние-то не терял, на 5-6-й день нашей с сыном болезни в крови уже были обнаружены антитела. Он довольно легко перенес заболевание. Но, помните, что ковид – штука коварная! Легкомыслие обернулось для супруга воспалением предстательной железы! После закрытия больничного температура подскочила до 38,6 – 39,2 градуса. И – все по новой: лекарства, питье, витамины.

Медики советуют держать под контролем сатурацию (содержание кислорода в крови), измеряя ее пульсоксиметром. Стоимость прибора в аптеках достигает 200 рублей и выше. Нам посоветовали приобрести его на WildBerries. Эту штуку нашли там за 70, а уже после того, как приобрели, Инстаграм стал «подсовывать» в рекламе и за 50… Думается, цена в 100 долларов за китайскую безделицу явно завышена и продиктована активным спросом! Так вот, оптимальное содержание кислорода – 98–99% и не должно опускаться ниже 95! Если опускается – это первый признак тревоги и вызова «Скорой». Как одышка и признаки нехватки кислорода. Должны настораживать головокружения, быстрая утомляемость от привычных нагрузок, приступообразный сухой кашель – особенно в компании с повышенной температурой. Ваша задача – не допускать ухудшения состояния.

Развернутый анализ крови покажет, что же реально происходит в организме, любые отклонения – активный повод для беспокойства.

Обязательно нужно контролировать температуру. Надо ли ее сбивать? Это очень индивидуально. Смотря как вы ее переносите. Супругу выше 38-ми сбивали, у нас с сыном она не поднималась за 37,5. Была другая проблема: временами она еле дотягивала до 35…

Высокая температура чревата обезвоживанием. К нему же и к потере минеральных веществ ведет диарея, которая также развивается в ходе заболевания.

Болезнь учит не расслабляться. На 8−12-й день от даты проявления первых симптомов может развиться синдром цитокинового шторма. Это происходит, когда вирус провоцирует иммунную систему на чрезмерный ответ. Тогда надо подключать глюкокортикостероиды – препараты, подавляющие функции иммунной системы и не позволяющие ей разрушить организм.

Если имеются факторы риска, стоит внимательно следить за своим организмом, обращать внимание на детали, повторное повышение температуры – и незамедлительно обращаться к врачу!

Хронические заболевания создают «бреши» для уязвимости: во время лечения от COVID-19 не забывайте уделять внимание своим застарелым «болячкам». Сердечно-сосудистая система, почки, печень – мишени для вируса, они часто страдают во время ковида. Присматривайте за ними. Контролируйте пульс. Не злоупотребляйте антибиотиками, не назначайте их себе сами, не занимайтесь самолечением. И будьте здоровы!

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