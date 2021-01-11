Новый президент Киргизии избран без потрясений

Оппозиция обвинила власть в нарушениях, но признала результаты выборов.

Признанным победителем президентских выборов в Киргизии стал кандидат от Социал-демократической партии, выходец с юга Сооронбай Жээнбеков. Его главный оппонент, предприниматель Омурбек Бабанов, хотя и заявил о массовом использовании административного ресурса, подкупе избирателей и прочих нарушениях, не стал оспаривать результаты голосования, пообещав инициировать реформу избирательной системы. Сооронбая Жээнбекова уже успели поздравить лидеры других стран, среди которых — президент России Владимир Путин.

Напряженная избирательная борьба в Киргизии завершилась вполне ожидаемой победой Сооронбая Жээнбекова, выдвинутого Социал-демократической партии Киргизии (СДПК). Его результат составил почти 55% голосов. Об этом стало известно еще вчера — буквально через полтора часа после закрытия избирательных участков. Оперативность подсчета голосов обеспечили автоматические урны.

До утра сохранялась интрига, что скажет о результатах главный оппонент господина Жээнбекова — один из богатейших предпринимателей страны, глава парламентской фракции «Республика Ата-Журт» Омурбек Бабанов. Напряжение нагнеталось в том числе и словесными выпадами действующего президента Алмазбека Атамбаева в адрес оппозиционера. Одного из сторонников господина Бабанова — главу фракции «Кыргызстан» Каната Исаева — задержали, обвинив в подготовке силового переворота. Исключать возможность, что популярный политик (за Омурбека Бабанова отдали голоса 33% избирателей) мог призвать своих сторонников выходить на улицы и требовать отмены результатов выборов, было нельзя. Однако этого не произошло — немногочисленный митинг в поддержку господина Бабанова прошел лишь у него на родине, в Таласе.

«Была мощная конкуренция, но в некоторых местах был административный ресурс, и люди не могли сделать свое волеизъявление. Есть явные нарушения, и мы будем собирать все факты о нарушениях, мы будем улучшать законодательство, выявлять вмешательства госорганов в избирательный процесс»,— сказал сам Омурбек Бабанов на сегодняшней пресс-конференции в Бишкеке. Несмотря на обвинение представителей власти в многочисленных нарушениях, оппозиционер все же признал результаты выборов, пусть и уклончиво. «В этих выборах я занял место, которое дали мне»,— сказал он. Господин Бабанов также призвал сторонников не поддаваться на возможные провокации и не выходить на акции протеста.

Оппозиционный кандидат (всего в выборах приняли участие 11 человек), который не признал результаты выборов, тоже есть — это лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров. Впрочем, его поддержка не очень высока: за него проголосовало лишь 6% граждан, обеспечив третье место. «Если я признаю итоги выборов, это означает, я плюну в душу избирателям, которые голосовали и за меня, и за других»,— сказал господин Мадумаров об исходе голосования. Тем не менее оспаривать результаты выборов в суде он не собирается, объясняя свою позицию цитатой из русской классики: «А судьи кто?»

Глава миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) Александр Кольчевски признал, что нарушений было немало. «Мы были более чем на тысяче участков,— сказал он.— На участках все время мешали голосованию неуполномоченные лица, представители правоохранительных органов. При открытии урн находились лишние люди. Другая проблема — нарушение тайны голосования. В 16% случаев люди не смогли тайно проголосовать, потому что возле кабинок стояли люди и оказывали давление на избирателей». Тем не менее, по словам господина Кольчевски, «процесс голосования был оценен положительно в 94% в Бишкеке и на севере страны. На юге — негативно оценено в 9% случаев».

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