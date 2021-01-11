Морозы до −25 градусов: В Беларуси совсем скоро резко похолодает

В ближайшие выходные в отдельных районах по северо-востоку Беларуси ночью температура может понизиться до −20…25 °С, сообщает Белгидромет Минприроды. Однако ощутимо холодать начнет с четверга.

14 января, в четверг обещают временами снег и гололедицу на отдельных участках дорог. Температура воздуха в течение суток −7…13 °С, в юго-западных районах −3…6 °С; ночью в основном по северо-востоку Беларуси температура опустится до −14…15 °С.

В пятницу, 15 января, на большей части Беларуси обещают кратковременный снег, слабую метель и местами гололедицу. Температура воздуха в течение суток −11…18 °С, ночью в отдельных районах до −21 °С, по юго-западу −9…10 °С.

В субботу, 16 января, снова будет кратковременный снег и гололедица, но не по всей стране. Температура воздуха минимальная ночью −14…21 °С, в отдельных районах −22…25 °С; максимальная днем −11…18 °С, по юго-западу −9…10 °С.

17 января, в воскресенье, местами по стране кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью от −10 °С по северо-западу до −22 °С по юго-востоку Беларуси, максимальная днем −5…12 °С; в основном по восточной половине страны ночью местами −23…25 °С, днем в отдельных районах −13…15 °С.

Синоптики отмечают, что вторая декада января ожидается холоднее обычного на 1−3 градуса (при средней норме −3…−6 °С).

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