«Мир жесткий» – В Украине БелАЭС назвали угрозой всему топливно-энергетическому комплексу страны

В Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса Украины опубликовали заявление, в котором требуют срочно прекратить импорт энергии из Беларуси, сообщает Telegraf.by.

«Ровным графиком импорт составляет около 300 МВт по мощности. По набранному масштабу в годовом измерении импорт может достичь величины 2,7 млрд кВт·ч. Стоит вспомнить о тяжелых последствиях для энергетики Украины, которые вызвал импорт электроэнергии, что длился с октября 2019-го по март 2020-го и по объему превысил 1 млрд кВт·ч. Энергетические компании получили многочисленные убытки, а 95% украинских шахт весной были вынуждены остановить свою работу», – говорится в заявлении украинских производителей электроэнергии.

Импорт электроэнергии в Украину из Беларуси и России был прекращен решением национального Регулятора, который своим постановлением № 766 от 8 апреля поручил оператору системы передачи осуществлять в полном объеме уменьшение распределенной пропускной способности межгосударственного пересечения в части межгосударственных пересечений между Украиной и государствами, которые не являются сторонами Энергетического Сообщества.

В федерации рассказали, что 14 декабря 2020 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект № 4493 о внесении изменений в закон «О рынке электрической энергии» относительно продления до 31 декабря 2021 года полномочия НКРЕКП ограничивать доступную пропускную способность межгосударственных связей между Украиной и государствами, которые не являются участниками Энергетического Сообщества. Но в сессионный зал Рады документ пока не выносился.

«Мир жесткий. В нем идет борьба за рынки сбыта продукции. И энергетические рынки не являются исключением. Тем более после ввода в работу первого энергоблока БелАЭС. Но трудно было представить, что может быть так просто. Просто оставили дверь открытой», – говорится в заключении.

Ранее в Украине заявили, что объем импорта электроэнергии в эту страну из Беларуси с начала 2021 года составил 150 МВт·ч. Об этом свидетельствуют данные системного оператора НЭК «Укрэнерго» по состоянию на 4 декабря.

Электроэнергию закупают украинские трейдеры ООО «ДЭ Трейдинг» («Донбассэнерго»), ООО «Днипросталь-энерго» («Интерпайп» Виктора Пинчука) – 1200 МВт (по 50 МВт каждый час) и 540 МВт (по 60 МВт в первые четыре и последние 5 часов суток) соответственно.

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