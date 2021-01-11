Министр здравоохранения заявил о выходе медицинских учреждений из режима работы «инфекционных стационаров»

Министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич заявил, что принято решение о «выходе некоторых учреждений из режима работы «инфекционных стационаров».

По его словам, «в Минске к обычному режиму работы возвращается 2-й родильный дом. Поэтапно, к работе по своему профилю, переходит Республиканская клиническая больница медицинской реабилитации (Аксаковщина). Аналогично по всем регионам. Остальные республиканские научно-практические центры работали и работают в обычном режиме».

Главный официальный медик страны связывает это с тем, что «еще до Нового года специалисты заметили устойчивую тенденцию по снижению заболеваемости, она касается всех регионов».

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