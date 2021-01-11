Марию Колесникову перевели из тюрьмы Жодино в СИЗО на Володарского в Минске

Марию Колесникову, педагога и политического активиста, координатора штаба Виктора Бабарико на выборах президента Республики Беларусь 2020 года, представителя объединенного штаба Светланы Тихановской и члена президиума Координационного совета, которая уже более трех месяцев находится за решеткой и признана политзаключенной, перевели из тюрьмы в Жодино в СИЗО на улице Володарского в Минске.

Около двух часов ночи 8 января Марию Колесникову разбудили, показали постановление на перевод и сказали собирать вещи. Этапировали ее в Минск на поезде, уточняет обстоятельства ее перевода официальный телеграм-канал Виктора Бабарико.

Как отметила сама Мария, это была «романтическая поездка на ночном поезде».

Сегодня с Марией в СИЗО-1 встречался адвокат. Маша бодра, заряжена на борьбу и передает всем привет.

Новый адрес для писем: Минск, СИЗО-1, улица Володарского, 2, 220030.

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