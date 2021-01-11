Лукашенко рассчитывал на «более справедливую» цену российского газа для Беларуси в 2021 году

В 2021 году газ из России будет стоить для Беларуси $128,5 за тысячу кубометров.

Об этом заявил Александр Лукашенко в эфире телеканала «Россия 1».

Он счел, что «эта цена в условиях наших отношений могла бы быть более справедливой», но отметил, что не намерен поднимать вопрос снижения стоимости газа в разговоре с президентом России.

«Если вы так решили, пусть будет так», — сказал он.

Ранее Минэнерго сообщало, что цена на поставку российского газа для Минска в 2020 году составляла $127 за 1 тыс. кубометров, однако белорусская сторона настаивала на ее снижении.

Страны определили порядок формирования цен на газ в 2021 году в декабре прошлого года, однако не стали его оглашать. Лукашенко тогда отметил лишь, что стоимость осталась практически на уровне 2020 года.

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