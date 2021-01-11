Коронавирус в Беларуси и в мире: статистика

На 11 января за сутки в Республике Беларусь зарегистрированы 1792 пациента с COVID-19, выписаны 1300 пациентов, сообщает Министерство здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 213993 человека с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 196284 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1526 человек с выявленной коронавирусной инфекцией, за сутки прибавилось 9.

За минувшие сутки выполнено 8207 тестов, всего в стране проведено 4139118 тестов на COVID-19.

По данным университета Джонса Хопкинса (США), в мире сейчас 90343519 заболевших COVID-19, умерли с этой инфекцией 1936133 человека.

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