“Дакар-2021”: белорусы на восьмом этапе — четвертые

Зкипаж команды «МАЗ-СПОРТавто» под управлением Алексея Вишневского удачно начал выступление на восьмом марафонском этапе в Саудовской Аравии. Он лидировал большую часть заезда, однако ближе к финишу из-за вздутия колеса был вынужден остановиться на ремонт, в результате показал только четвертое время, сообщает instagram Минского автозавода.

Этот этап привел гонщиков в город Неом. Вдоль спецучастка длиной около 350 км было много песков и камней, сложной оказалась и навигация.

«Вчера мы «подвисли» на дюне, а сегодня был извилистый участок с множеством камней. Мы не рисковали, ехали аккуратно, при этом держали неплохой темп. На зоне нейтрализации увидели, что заднее левое колесо вздулось – стало «домиком». Мы рассчитывали на удачу, что доберемся до финиша. Но нам не повезло: и за 50 км до финиша колесо лопнуло – пришлось его менять, из-за чего потеряли около 5-6 минут. В целом же, довольны результатом», – признался пилот Алексей Вишневский.

МАЗ Алексея Вишневского провел на трассе 3 часа 27 минут. Впереди оказалась камазовская «тройка», в которой быстрее всех был Антон Шибалов. Белорусы уступили ему почти 8 минут. В общем зачете наш экипаж занимает шестую строчку, но отстает от ближайшего соперника всего на 10 секунд.

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