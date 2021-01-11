Что общего у Трампа и Лукашенко?

Звериная любовь к власти, бездонный нарциссизм и искреннее презрение к законам и приличиям, ограничивающим пребывание на вершине, пишет российский политолог Дмитрий Орешкин в своем блоге на сайте «Эхо Москвы». Единственный приемлемый для обоих закон – их персональная воля, не желающая знать преград. Оба мастера кондового популизма, консерватизма и мачизма. Соответственно, у обоих зона поддержки на периферии, в пику космополитичным столицам. Оба блеснули как крутые ковид-диссиденты, что льстит их избирателю: простому, но гордому парню, втайне тоже склонному полюбоваться в зеркале своей крутизной. Какая мужественная линия подбородка и скул! А тут ковид-намордник требуют одеть… Фу, пакость какая!

Что различает Трампа и Лукашенко?

Идеология. В обоих случаях она ультра-консервативна, но американский консерватизм противоположен советскому консерватизму.

Экономическая политика. У Трампа весьма либеральная — как это принято среди американских консерваторов. У Лукашенко, напротив, максимально советизирована/вертикализирована. Трампономика принесла Америке неплохой экономический рост. Луканомика подарила Беларуси тягучий советский застой.

Роль элит и институций. Лукашенковские элиты по определению не имеют позиции. И не могут иметь. Они лишь безликий аппарат для реализации указаний вождя. В США 60 судов разного уровня в разных штатах, исходя из своего (но не президентского!) понимания законов, отклонили 60 исков Трампа к процедуре голосования и подсчету голосов. То же касается региональных элит: в Джорджии (губернатор штата и статс-секретарь, отвечающий за организацию выборов – оба члены Республиканской партии) голоса пересчитывали трижды. Все три раза получилось в пользу Байдена – несмотря на прямые угрозы и требования президента к статс-секретарю «найти 11780 недостающих голосов», якобы потерянных при подсчете. Статс-секретарь вежливо, но твердо отвечал, что голоса подсчитаны верно, а у г-на президента ложная информация.

Возможно ли такое в лукашенковской Беларуси? Нет. Как и анти-трамповский вердикт Верховного суда — при партийном балансе судей 6:3 в пользу республиканцев. Не говоря про отказ вице-президента М.Пенса (республиканца!) вопреки закону подыграть боссу при сведении голосов коллегии выборщиков. Или про позицию лидера республиканского (!) большинства в Сенате М.Макконнела: «Избиратели, суды и штаты сказали свое слово. Если мы его переиначим, республике будет нанесен ущерб навечно».

В критический момент у ключевых политических игроков лояльность закону, государству и народу оказалась сильнее лояльности президенту или партии. У Лукашенко наоборот. При том понимании, что вместо Лукашенко можно без проблем поставить целый ряд других фамилий: от Путина и Кадырова до Мадуро и Бердымухамедова.

Возможно, президент Байден окажется хуже президента Трампа. А возможно, лучше. Кто знает… В любом случае, через 4 года у американских избирателей будет гарантированное право выбрать себе другого – который им больше глянется. И у украинцев тоже.

А вот насчет Беларуси, Венесуэлы, России или, скажем, Чечни, такой уверенности почему-то нет.

Поделиться ссылкой:



