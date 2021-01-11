Что делать, если у вас ковид? Можно ли лечиться дома?

И что делать, если появились симптомы?

Зависит от симптомов. Иногда можно просто лечиться . Иногда нужно вызывать скорую. В разных странах специалисты также могут наблюдать за пациентом удаленно (периодически созваниваясь), посещают его или просят показаться в медицинской организации. Выбор варианта зависит от нескольких факторов, но в первую очередь от состояния пациента.

Когда точно нужно в больницу?

Главным образом, когда вы в таком состоянии, что вам поможет госпитализация и те методы лечения, которые используются только в больнице, — например, кислородотерапия. Признаками того, что, возможно, нужна госпитализация при ковиде, могут быть:

тяжелая одышка (из-за которой человеку сложно делать простые дела — сходить в туалет или одеться — и заканчивать предложения без вдоха). Правда, нужно учитывать, что тревога иногда приводит к учащенному дыханию;

насыщение крови кислородом (сатурация) 90% или меньше;

измененное сознание (спутанность сознания, изменение в поведении, человеку необычно трудно проснуться);

другие признаки того, что в организме что-то не так (человек стал чаще падать, у него низкое давление, кожа изменила цвет, он не мочится, появились боли в груди).

Чтобы пациенту было легче следить за своим состоянием, врач может рекомендовать специальные сервисы (например, авторитетная база медицинских знаний UpToDate предлагает такие сайты на английском).

А как измерять насыщение крови кислородом?

Прибором под названием пульсоксиметр. Это устройство надевается на палец, как прищепка. Низкая сатурация может быть признаком того, что легкие сильно поражены и не справляются с тем, чтобы переводить в кровь достаточное количество кислорода. Раньше считалось, что такие устройства нужны только очень ограниченной группе людей. Сейчас Всемирная организация здравоохранения и UpToDate считают, что пульсоксиметр может пригодиться пациентам дома.

Однако нет единого мнения, как часто измерять насыщение крови кислородом. Авторы UpToDate предлагают делать это два раза в день, а по мнению куратора проекта Оксаны Станевич, это нужно делать не менее четырех раз в день по 30 секунд — 1 минуте. Если показатель — 94% или меньше, необходимо обратиться к врачу.

Хотя, конечно, есть риск того, что у кого-то такой прибор может лишь подпитывать тревогу (особенно если случайно считать показания вверх ногами: например, 86 вместо 98 или 66 вместо 99). Также нужно помнить, что самые дешевые пульсоксиметры дают бо́льшую погрешность, а зарекомендовавшие себя профессиональные могут стоить в разы дороже. Немедицинские устройства, измеряющие сатурацию (фитнес-браслеты, смартфоны), к сожалению, не считаются надежными.

Есть еще какие-то причины для госпитализации?

Есть. Иногда обоснованно госпитализировать человека, даже если его состояние не очень тяжелое.

У пациента выше, чем у остальных, риск тяжелого течения болезни

По данным американских Центров по контролю и профилактике заболеваний, установленные факторы риска — это:

беременность

курение

онкологическое заболевание

хроническая болезнь почек

хроническая обструктивная болезнь легких

иммунодефицит после пересадки органа

серьезное сердечно-сосудистое заболевание

серповидноклеточная анемия

сахарный диабет 2-го типа

ожирение

Если дома есть человек из группы риска по осложнениям

Тогда заболевшего отправляют в место, где можно находиться в изоляции (это не всегда больница — может быть и непрофильное переоборудованное помещение).

Человек живет в неподходящих условиях

Если у человека нет ресурсов, чтобы обеспечивать свои основные нужды, это тоже показание для перевода туда, где о человеке могут позаботиться. Речь идет о ситуациях, когда, например, человек не может заказывать доставку еды или просить близкого покупать необходимое, а также если он не может адекватно оценить свое состояние и вовремя обратиться за медицинской помощью, когда она потребуется.

Как себе не помочь?

Можно немного облегчить свое состояние при одышке, если:

лечь на живот;

держать комнату прохладной и регулярно ее проветривать;

делать упражнения: например, с закрытым ртом вдохнуть, а потом четыре-шесть секунд выдыхать, сложив губы так, будто выдуваете мыльный пузырь. Упражнение нужно повторять несколько минут несколько раз в день;

в положении сидя попытаться опустить плечи, выпрямиться и расслабиться.

А если я лечусь дома и ситуация попроще, какие препараты принимать?

К сожалению, до сих пор нет специфичных препаратов, которые бы рекомендовались для борьбы именно с ковидом, особенно у негоспитализированных пациентов.

В редких случаях человеку, который лечится дома, могут назначить антикоагулянты.

Антибиотики при ковиде бывают нужны редко, потому что они позволяют бороться с бактериями, а бактериальная инфекция присоединяется при этом заболевании нечасто, особенно если человек находится дома. Тем не менее, их назначают постоянно, что вызывает тревогу у медицинских организаций и отдельных врачей: кроме нежелательных реакций, использование этих препаратов вызывает также рост устойчивых к антибиотикам бактерий.

Однако можно использовать симптоматическую терапию — примерно такую же, как при обычной ОРВИ.

О чем конкретно речь?

Если вам очень плохо из-за повышенной температуры, можно принять жаропонижающее средство (лучше парацетамол, если нет противопоказаний, но можно и препараты из другой группы — (НПВС). Однако целью должно быть не просто снижение температуры, а улучшение состояния. То есть, если при высокой температуре вам нормально, то принимать жаропонижающие только для того, чтобы термометр показал значения ниже, не стоит.

Парацетамол и НПВС помогут и в том случае, если что-то болит (например, горло, мышцы или голова).

Что касается кашля, то хорошего способа избавиться от него в этом случае, к сожалению, нет. Иногда советуют есть мед.

Еще рекомендуется по возможности нормально есть, отдыхать и достаточно пить. Из-за жара человек много потеет и теряет жидкость, но жажду при этом может не испытывать. Чтобы не было обезвоживания, нужно пить больше, чем вы пьете обычно.

Также, если нет одышки, советуют двигаться, потому что при ковиде повышается риск образования тромбов и неподвижное состояние этому только способствует.

Витамин D, про который много говорили в контексте ковида, не рекомендуется как средство от этой болезни.

А если мне внезапно станет плохо? Может, все-таки лучше в больницу?

«Очень быстрого ухудшения в течение четырех часов у людей без сопутствующих заболеваний не бывает, — пишет инфекционист Оксана Станевич. — Мы всегда наблюдаем этапность заболевания. <…> Ситуация, когда накануне человек разговаривал по телефону, а сегодня умер, означает, что он поздно обратился за помощью, недооценивал свое собственное состояние до последнего и вводил в заблуждение близких». Также Станевич упоминает очень тяжелые формы течения инфекции, но в таких случаях все становится ясно довольно быстро. «Будьте требовательны к своим пожилым родителям: требуйте частого измерения сатурации пульсоксиметром, помогайте с вызовом врача/скорой, больше читайте о показаниях к госпитализации, — продолжает Оксана Станевич. — Не тратьте лишние деньги на антибиотики и фавипиравир».

Если человек лечится дома, с врачом лучше проконсультироваться, когда:

есть небольшая одышка и сатурация — 91–94%;

есть небольшая одышка у человека с развития тяжелой формы ковида;

одышка средней тяжести — такая, которая не дает заниматься повседневными делами и, например, без отдыха на один лестничный пролет уже не поднимешься.

И когда уже можно безопасно общаться с другими людьми?

В разных странах — разные рекомендации. Но обычно считается безопасным прекращать самоизоляцию через 10 дней после появления симптомов, если они к этому моменту уже прошли или состояние значительно улучшилось.

До этого необходимо соблюдать важные правила, установленные ВОЗ:

Пациент должен минимально передвигаться по дому и постараться изолироваться в отдельной комнате. Домашние не должны подходить ближе, чем на метр. Людей, которые ухаживают за пациентом, должно быть минимальное количество. В идеале необходимо для этого выбрать одного человека, причем без факторов риска. Пациент должен быть в маске как можно больше времени (и пользоваться ею правильно), ухаживающий — когда находится с ним в одной комнате. Это должны быть медицинские маски, а не тканевые. Ухаживающему нужно избегать прямых контактов с биологическими жидкостями и стулом пациента. Поэтому, если риск проконтактировать с ними есть, нужно использовать одноразовые перчатки и маску. Ежедневно в комнате пациента нужно сначала мыть, а потом дезинфицировать поверхности, к которым он часто прикасается, а также поверхности в ванной. Пациенту нужно выделить постельное белье и посуду. Стирать вещи пациента нужно при температуре 60–90 °C.

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