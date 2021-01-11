BSSF: «Фонд находится в полном недоумении по поводу сегодняшней встречи Фазеля и Лукашенко»

Белорусский фонд спортивной солидарности выступил с заявлением после встречи президента ИИХФ Рене Фазеля с Александром Лукашенко, сообщает Трибуна.

«BSSF находится в полном недоумении по поводу сегодняшней встречи руководства IIHF в лице Рене Фазеля и Александра Лукашенко. То радушие и теплота, с которыми господин Фазель вел переговоры с господином Лукашенко создавали впечатление, что встреча проходит не в стране, где за последние четыре месяца более 30 тысяч человек побывали в тюрьме и где до сих пор порядка 170 политических заключенных находятся за решеткой.

BSSF призывает руководство IIHF уважать белорусский народ и те страдания, которые пережили люди от режима Лукашенко. BSSF совместно со всем белорусским народом и мировым демократическим сообществом призывает IIHF:

1. В ближайшие сроки объявить о невозможности проведения ЧМ в Беларуси по причине грубейшего нарушения прав человека и всех общечеловеческих принципов со стороны режима Лукашенко.

2. Провести расследование и привлечь к дисциплинарной ответственности руководителя ФХБ Дмитрия Баскова.

3. Провести расследования фактов давления на функционеров и игроков за их гражданскую позицию со стороны руководства ФХБ», – говорится в заявлении.

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