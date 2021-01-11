Биометрические паспорта планируют начать выдавать в первом полугодии этого года

Выдача биометрических паспортов в стране начнется в первом полугодии 2021 года. Об этом сообщил замглавы департамента по гражданству и миграции МВД республики Павел Хрищенович.

Точная дата выдачи будет известна после подписания соответствующего нормативно-правовой акта, сказал Павел Хрищенович на телеканале СТВ.

Идентификационную карту, которая будет действовать внутри страны, получат все граждане страны, отметил Хрищенович. Он уточнил, что гражданин Беларуси будет ее получать с 14 лет. С данного возраста она будет выдаваться в обязательном порядке, а раньше — по желанию законных представителей.

Выезжающим за границу необходим будет биометрический паспорт.

Стоимость карты будет составлять 1,5 базовой величины (43,5 рубля), для пенсионеров и людей с инвалидностью – 29 рублей, стоимость паспорта – 58 рублей, для людей с инвалидностью, пенсионеров и детей до 14 лет – 1,5.

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