Белорус поговорил с New York Times о жене Алека Болдуина

В США разгорелся скандал в отношении 36-летней Хиларии Болдуин – жены актера Алека Болдуина, которая известна также как популяризатор йоги и здорового образа жизни. Как выяснилось, она не является испанкой, как полагали многие ранее, а американкой, родившейся в Бостоне и носившей некогда имя Хиллари, пишет Belmir.by.

Началось все с того, что одна из пользователей Twitter 21 декабря 2020 года указала на то, что Хилария настойчиво старается создать впечатление о своем испанском происхождении, хотя это не так, и привела примеры, в том числе то возникающий, то пропадающий испанский акцент женщины.

Эта история внезапно оказалась в трендах, и вызвала большой резонанс и обсуждение в интернете. Далее она попала в американские СМИ, в том числе такие крупные, как New York Times, USA Today, New York Post, Los Angeles Times, Fox News, и, наконец, разошлась по всему миру.

New York Times, например, посвятила теме большую статью, взяв у Хиларии интервью. В нем жена актера, мать пятерых детей, рассказала, что всегда была открытой для публики и никогда специально не выдавала себя за испанку. Просто в ее семье Испания играет действительно крайне важную роль.

Эту страну давно уже любят родители. Они постоянно ездили туда вместе с Хиларией. Дома говорили по-испански, готовили блюда испанской кухни. А сейчас родители и брат и вовсе переехали жить на Майорку.

В этой же статье приводится мнение белоруса Александра Речица, который с 2006 по 2009 годы был партнером Хиларии по бальным танцам, а сейчас основал фирму AVR Dynamics, занимающейся консультациями в сфере бизнеса и маркетинга.

«Вся эта ситуация с «Хиларией» для меня забавна [Здесь игра слов, так как «забавный» на английском hilarious. – Прим. belmir.by]», – сказал наш соотечественник. По словам Александра, когда они танцевали на разных соревнованиях румбу и ча-ча-ча, он знал Хиларию еще как Хиллари. Однако понимает, почему девушка в дальнейшем сменила имя.

«У нее всегда было желание считаться испанкой, – отметил Речиц, охарактеризовав Хиллари как доброго, заботливого и талантливого человека. – Имела испанские корни, брат там жил, часто туда ездила. Но Хиллари – очень хорошее сильное имя, зачем менять его, если родилась здесь, а не в Испании?»

«У меня много прозвищ на русском, – добавил Александр. – Но я все еще Александр, куда бы я ни пошел».

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