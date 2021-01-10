Тихановская: До конца 2021 года – референдум по новой Конституции и президентские выборы без Лукашенко

Светлана Тихановская, претендент на пост президента Беларуси, представила свое виденье ситуации по конституционной реформе и президентским выборам в стране. Ее заявление прозвучало в ответ на высказывания Александра Лукашенко в интервью российскому телеканалу.

«В Беларуси может быть принята только одна новая Конституция – народная. Писать и обсуждать ее будет народ. А человек, опустившийся до террора в отношении белорусов, никакого отношения к главному закону страны не имеет. Он будет и дальше продвигать свой манипулятивный проект, чтобы в очередной раз обмануть нас и выиграть время для себя», – отметила Тихановская.

В ответ на слова Лукашенко она провозгласила: «Мы не примем никаких его фейков вместо Конституции, никаких тайных собраний и инсценированных референдумов, и уж точно – никаких новых законов, пока он удерживает пост с помощью оружия. Новые выборы и народный референдум по новой Конституции должны пройти до конца 2021 года и без Лукашенко».

В ближайшее время офис Тихановской представит предложения по проекту Конституции на открытое обсуждение.

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