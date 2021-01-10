“Так, чтобы это меня убивало, – абсолютно нет”. Лукашенко о реакции Запада в интервью российской журналистке

Сегодня телеканал «Россия-1» презентует программу «Действующие лица» с интервью Александра Лукашенко российской журналистке Наили Аскер-заде.

Сама Наили Аскер-заде в своем Instagram, подогревая интерес публики, так рассказала о создании этой программы: «В октябре 2019-го отправили запрос. Тогда даже началось предметное обсуждение съемки. Но потом переговоры прекратились. После выборов прошлого года мы направили новый запрос. В начале декабря получили подтверждение. Уже были назначены даты съемок, но за два дня до нашего приезда белорусская сторона предложила снова перенести их, уже на 2021 год…».

Затем она добавила: «Все же удалось договориться, и в итоге съемки состоялись. Хотя в Москву мы вернулись за день до Нового года. А потом работали все праздники».

Лукашенко рассказал следующее. Проект новой Конституции Беларуси может быть готов к концу 2021 года, а затем будет проведен референдум, на котором граждане решат его судьбу. Интеграция России и Беларуси должна быть более тесной. Глубокой проработки вопроса о российско-белорусском валютном союзе не велось.

Цена на российский природный газ для Беларуси на 2021 год – 128,5 долларов за тысячу кубометров.

Согласно Лукашенко, претендент на пост президента Беларуси Светлана Тихановская – не самостоятельная политическая фигура, ее деятельность направляют и финансируют из-за рубежа,

Лукашенко также отметил, что ему не мешает непризнание западными странами итогов президентских выборов в стране. “Конечно, не очень это приятно, если искренне, но уж так, чтобы это меня убивало, – абсолютно нет”, – заявил он.

Программа «Действующие лица» должна выйти в белорусском эфире в 21.30 на телеканале “РТР-Беларусь”.

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