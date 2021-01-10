“Принял виагру, лечу к любовнице”: рейтинг лучших “отмазок” израильских водителей во время карантина

В израильской полиции говорят, что во время локдауна водителей на дорогах стало меньше, а любителей быстрой езды – наоборот, пишут “Вести”.

Израильские водители всегда были мастерами “отмазок” при превышении скорости, объясняя инспекторам дорожной полиции, что именно заставило их нарушить правила движения. С введением карантина полет фантазии стал еще более впечатляющим, так как приходится оправдываться не только за превышение скорости, но и нарушение правил минздрава на ограничение дистанции поездки.

Служба новостей телеканала “12Кешет” составила своеобразный рейтинг таких “отмазок”, а также рейтинг нарушений скоростного режима. Абсолютным победителем назван водитель из Беэр-Шевы, который был остановлен на скорости 165 км/ч в начале второго карантина.

Инспектору дорожной полиции, остановившему его на шоссе № 40, водитель объяснил, что ему необходимо было прибыть к любовнице. Причем срочно, так как незадолго до этого он принял виагру.

“Ты же мужик, сам понимаешь!” – сказал водитель. И добавил, что, поругавшись с женой, решил “отомстить” ей, переспав с любовницей. А чтобы месть была “особенно долгой и страстной”, он заскочил в аптеку, где купил таблетку виагры и тут же принял ее.

На просьбу полицейского показать ему квитанцию о покупке лекарства водитель ответил, что выбросил ее, чтобы не “засветиться” после возвращения домой. Тогда инспектор попросил назвать номер телефона супруги, чтобы уточнить у нее причины семейной ссоры. Тут водитель сник окончательно и признался, что выдумал эту историю, а на самом деле едет на рыбалку в Ашкелон, чтобы “расслабиться от карантинного стресса”. В результате он получил один штраф за нарушение карантинного режима и другой – за превышение скорости.

Судя по рейтингу, представленному телеканалом, любовные истории фигурируют чаще всего в качестве “отмазок” за нарушение скоростного режима. Пользуются ими не только водители-мужчины, но и женщины.

Так, одна из женщин, двигавшаяся по шоссе № 1 в направлении Иерусалима на скорости 201 км/ч, рассказала, что направлялась к любовнику, который прибыл из-за границы и дожидался ее в столичном отеле. “Я хотела быстро метнуться туда и обратно, чтобы муж ничего не заподозрил”, – пояснила водительница.

Впрочем, легенда была быстро установлена. Инспекторы установили, что женщина вообще никогда не была замужем. В итоге – двойной штраф, за скорость и нарушение карантина.

Еще одна любовная история, однако на сей раз к домашним питомцам, была озвучена жителем Беэр-Шевы, который был остановлен на скорости 170 км/ч. “У моего любимого попугая, – рассказал он, – закончился корм. Попка выглядел подавленным и не разговаривал. Пришлось срочно лететь за специальным питанием”.

Жительница Кирьят-Гата рассказала инспекторам дорожной полиции, что двигаться со скоростью 130 км/ч ее вынудила любовь к мужу. По ее словам, муж отмечал день рождения, а ей хотелось в этот день выглядеть особенно красивой, поэтому она спешила к своему парикмахеру.

Желание выглядеть красивой дорого обошлось водительнице. Ей выписали штрафы за превышение скорости и за нарушение карантина, а также вручили повестку в суд. Полицейские хотели отдельно разобраться с парикмахером, который рискнул оказывать услуги вопреки карантинным запретам, но тот, видимо, существовал только в фантазиях водительницы.

В полиции в свою очередь отмечают, что во время карантина израильские водители, пользуясь меньшей загруженностью трасс, начали чаще нарушать правила скоростного режима.

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